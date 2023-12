Fiscalía juzga nulo resultado electoral en Guatemala y vuelve a pedir retiro de inmunidad a Arévalo

El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala afirmó hoy que las actas electorales de los comicios ganados por el socialdemócrata Bernardo Arévalo son "nulas" y por lo tanto el resultado no es válido, además de pedir el retiro de la inmunidad al mandatario electo, hechos ante los que la OEA denunció un "intento de golpe de Estado".

"No se utilizaron los formatos que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) estableció en los documentos de las actas 4 y de esa cuenta todos los resultados de las elecciones generales 2023 son nulos", dijo la fiscal adjunta Leonor Morales en conferencia de prensa, en la que anunció además la solicitud de antejuicio para Arévalo.

El Ministerio Público (MP) consideró, igualmente, que la decisión final sobre los comicios debe ser del TSE, pero horas después la jefa de ese cuerpo, Blanca Alfaro, aseguró que los resultados son “inalterables” y que Arévalo y su vice electa, Karin Herrera, “ya recibieron las correspondientes credenciales” que los acreditan como los próximos responsables del país.

Con todo, Alfaro dejó abierta la chance de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial el país, pueda adoptar una decisión sobre los comicios.

Según la fiscal Morales, el TSE no cumplió con el resguardo de las cajas electorales, con lo que permitió la alteración de resultados electorales por personas con conocimiento informático.

Morales advirtió puntualmente sobre la revisión de las llamadas actas número 4, las mismas que el MP se llevó en un allanamiento en septiembre, cuando secuestró las cajas que las contenían.

El acta 4 es el documento en el que los miembros de la Junta Receptora de Votos escriben a mano los resultados del conteo de los votos. Lleva la firma de los cinco miembros de la Junta (hay una por cada mesa electoral) y de los fiscales de los partidos.

Esas actas se le entregan a un digitador, que las escanea y envía desde el centro de votación al centro de cómputos central para mostrar los resultados. A los efectos legales, los resultados se certifican en base a esa acta 4.

La conferencia del Ministerio Público no apuntó solo al resultado de las elecciones de junio y la segunda vuelta de agosto, sino que también abarcó la investigación abierta contra el triunfante Movimiento Semilla por supuestas irregularidades en las afiliaciones y su financiación.

El fiscal Rafael Curruchiche pidió el retiro de la inmunidad a Arévalo y al diputado Samuel Pérez, destacó el “trabajo valiente” de sus pares en esta causa y hasta ironizó con que le hubiera gustado que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, estuviera en el encuentro ante la prensa.

Justamente la OEA emitió poco después un comunicado en el que condenó las acciones y dichos de Morales y de Curruchiche, que, advirtió, "constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país".

"Hacemos un llamado al Presidente Alejandro Giammattei, a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso a defender las instituciones y el orden constitucional del país tomando acciones contra los perpetradores de este atentado en orden de preservar la Democracia en Guatemala", aseguró. (Télam)