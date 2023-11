Francia acoge una conferencia de ayuda para los palestinos de la Franja de Gaza

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió hoy una rápida pausa en los bombardeos de Israel contra el movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza, al inicio de una conferencia de ayuda humanitaria en París para este territorio palestino.

Israel lanzó una campaña de bombardeos en Gaza el 7 de octubre en respuesta al ataque de Hamas que mató a más de 1.400 personas, en su mayoría civiles, en suelo israelí, y secuestró a otras 240.

Más de 10.000 personas, entre ellas más de 4.000 niños, murieron bajo las bombas israelíes en Gaza.

"En lo inmediato tenemos que trabajar para proteger a los civiles. Esto requiere una pausa humanitaria muy rápida y tenemos que trabajar para lograr un alto el fuego", declaró Macron al abrir la conferencia, a la que no asisten representantes de Israel.

El presidente subrayó el derecho de Israel a defenderse pero respetando el derecho internacional y protegiendo a los civiles gazatíes.

"La lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo sin reglas", agregó, en alusión a la lucha contra Hamas, que es considerado una organización terrorista por Francia y la Unión Europea (UE).

Trece ONG, entre ellas Médicos sin Fronteras y Oxfam, llamaron ayer a los líderes y dirigentes que participan en la conferencia a "hacer todo lo que esté en su mano para obtener un cese del fuego inmediato" y un mayor acceso de la ayuda.

Aunque los llamados a "pausas" humanitarias o "ceses del fuego" aumentaron en las últimas semanas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que mantendrían su ofensiva si el movimiento islamista no libera a los rehenes, que son cerca de 240.

Una veintena de personas con nacionalidad argentina están desaparecidas desde los ataques en Israel, y se cree que algunos pueden estar retenidos por Hamas en Gaza.

"Naciones Unidas nunca ha registrado tantos muertos en tan poco tiempo en un conflicto", afirmó hoy a radio France Inter el jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini.

La conferencia, celebrada la víspera del anual Foro de París sobre Paz, busca reunir a los principales donantes y acelerar la ayuda a Gaza, ya sea de alimentos, combustibles o financiera, declaró la semana pasada la cancillería francesa.

Naciones Unidas estima que se necesitarán 1.200 millones de dólares de ayuda para las poblaciones de Gaza y Cisjordania de aquí a finales de año.

Más allá de algunos primeros ministros europeos y los jefes de las principales instituciones de la UE, los participantes no son de alto nivel.

Israel no participa y pocas naciones árabes enviaron delegados. Por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), debía asistir su primer ministro, Mohammed Shtayyeh.

Por Brasil, estaba prevista la presencia de Celso Amorim, consejero del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No se prevé ninguna declaración al final de la conferencia.

