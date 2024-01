Francisco afirmó que "la guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad"

El papa Francisco afirmó hoy que "la guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad" ya que "siembra muerte entre civiles" y abogó por lograr una "educación para la paz".

"No olvidemos de cuantos sufren la crueldad de la guerra en tantas partes del mundo, especialmente en Ucrania, en Palestina y en Israel", insistió hoy el pontífice al rezar el tradicional Ángelus desde el Vaticano.

"Al inicio del año nos intercambiamos deseos de paz pero las armas continuaron matando y destruyendo"; lamentó luego al recordar sus recurrentes llamados a la desmilitarización.

"Rezamos para que quienes tienen poder sobre estos conflictos reflexionen sobre el hecho de que la guerra no es la vía para resolverlos, porque siembra muerte entre civiles y destruye ciudades e infraestructuras", agregó luego Francisco.

Según el Papa, "en otras palabras: hoy la guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad".

"Los pueblos necesitan paz, el mundo necesita paz. Tenemos que educar para la paz; se ve que como humanidad aun no tenemos una educación tal que frene toda guerra", reflexionó. (Télam)