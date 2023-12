Francisco pidió "no dejar solos" a los habitantes de Tierra Santa en esta "Navidad de dolor y luto"

El papa Francisco pidió hoy "no dejar solos" a los "habitantes de Tierra Santa" que pasarán una "Navidad de dolor y luto", al referirse a la situación en Medio Oriente por la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

"Para los habitantes de Tierra Santa se anuncia una Navidad de dolor, de luto. No queremos dejarlos solos", indicó el Pontífice, que el domingo pasado cumplió 87 años.

"Estemos a su lado con la oración, con la ayuda concreta. El sufrimiento de Belén es una herida abierta para Oriente Medio y para el mundo entero", añadió en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Hace dos días, el papa Francisco deploró la muerte de dos mujeres baleadas por soldados israelíes en la única parroquia católica de la Franja de Gaza y afirmó que en ese territorio palestino hay "civiles indefensos" que son blanco de disparos y bombardeos.

"Sigo recibiendo informaciones muy graves y dolorosas de Gaza. Hay civiles indefensos siendo bombardeados y tiroteados. Una madre y su hija (…) murieron y otros fueron heridos por disparos de francotiradores", afirmó tras la plegaria del Ángelus.

El incidente "se produjo incluso en el interior de la parroquia de la Sagrada Familia, donde no hay terroristas, sino familias, niños, personas enfermas o discapacitadas", continuó desde el Vaticano.

En otros mensajes, el pontífice argentino pidió una tregua en la Franja de Gaza, instó a la llegada de la ayuda humanitaria al enclave palestino, a la liberación de los rehenes cautivos en manos de Hamas. (Télam)