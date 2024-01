Francisco pidió que no "aumente la tensión en Medio Oriente" y recordó a quienes "sufren" en Gaza

El papa Francisco llamó hoy a evitar que "aumente la tensión en Medio Oriente" y recordó a quienes "sufren tanto" en Gaza y a "la gente que sufre en la guerra" luego de mostrar su "cercanía y solidaridad" con las víctimas de un ataque con misiles sobre Erbil.

"Expreso mi cercanía y solidaridad a la victimas, todas civiles, del ataque con misiles que golpeó una zona urbana de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí", dijo el pontífice en la Audiencia General que encabezó en el Vaticano.

Ayer, Al menos cuatro civiles murieron en el Kurdistán iraquí en ataques con misiles balísticos realizados por la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria e Irak, que afirmó haber apuntado contra "objetivos terroristas".

Para el Papa, en ese marco, "las buenas relaciones entre vecinos no se construyen con acciones así, sino con diálogo y colaboración"

"A todos les pido evitar todo paso que aumente la tensión en Medio Oriente y en otros escenarios de guerra", agregó el Papa en medio de un delicado contexto regional, en el marco de la guerra en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas que también provocó hostilidades en el mar Rojo entre los rebeldes hutíes de Yemen y Estados Unidos.

En esa dirección, Francisco llamó también a no olvidar "a los países que están en guerra: Ucrania, Palestina, Israel, no olvidemos los habitantes de la Franja de Gaza, que sufren tanto".

"Rezamos por tantas víctimas de la guerra, que destruye siempre, no siembra amor, siembra odio y es una verdadera derrota humana", animó el Papa a los fieles.

"Recemos por la gente que sufre en la guerra", finalizó. (Télam)