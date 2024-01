Francisco recordó a las víctimas del Holocausto y pidió por el fin de las guerras

El papa Francisco recordó hoy a las víctimas del Holocausto, al que describió como un "horrible exterminio de personas judías y de otras religiones", al tiempo que pidió por el fin de las guerras a quienes tienen la "responsabilidad política".

"El sábado próximo se celebra la jornada internacional de conmemoración de las víctimas del Holocausto", recordó el pontífice durante la Audiencia General que encabezó este miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano.

El Papa pidió "que el recuerdo y condena del horrible exterminio de millones de personas judías y de otras religiones sucedido en la primera mitad del siglo pasado ayude a todos a no olvidar que las lógicas del odio y de la violencia nunca se pueden justificar porque niegan nuestra propia humanidad".

"La guerra misma es una negación de la humanidad. No nos cansemos de rezar por la paz, para que cesen los conflictos, para que se frenen las armas y se socorran las poblaciones golpeadas", añadió Francisco.

"Pienso en Medio Oriente, en Palestina, en Israel, en las noticias inquietantes que llegan desde la martirizada Ucrania, sobre todo por los bombardeos que golpean lugares frecuentados por civiles sembrando muerte, destrucción y sufrimiento", añadió Jorge Bergoglio en su encuentro con cerca de 6.000 fieles.

"Rezo por las víctimas y por sus seres queridos y les imploro a todos, especialmente a quien tiene responsabilidad política, que custodien la vida humana poniendo fin a las guerras", pidió Francisco.

"No olvidemos que la guerra es siempre una derrota. Solo vencen los fabricantes de armas", añadió.

(Télam)