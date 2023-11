Franja de Gaza sufre nuevo corte de las comunicaciones por la falta de combustible

Las principales compañías de telecomunicaciones en la Franja de Gaza anunciaron hoy el corte de los servicios por la falta de suministro eléctrico debido a la carencia de combustible que sufre el enclave palestino desde el 7 de octubre, en el marco de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas.

"Lamentamos anunciar que todos los servicios de telecomunicaciones han quedado sin servicio porque todas las fuentes de energía que sostienen la red se han agotado y no se ha permitido la entrada de combustible", explicaron en sus redes sociales las compañías Jawwal y Paltel.

Hace varios días que las empresas viene advirtiendo sobre estas limitaciones, fruto de la falta de generadores eléctricos.

La agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa), que venía advirtiendo sobre la escasez de combustible, confirmó hoy un nuevo "corte total" de las comunicaciones.

"Gaza sufre nuevamente un corte total de las comunicaciones porque no hay combustible", dijo el jefe de la Unrwa, Philippe Lazzarini, en declaraciones a la prensa en Ginebra difundidas por la agencia de noticias AFP.

La nueva escalada de violencia en la región se desencadenó por el ataque de Hamas del 7 de octubre en territorio israelí, donde cerca de 1.200 personas fueron asesinadas y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina, según las autoridades.

En represalia, Israel bombardea sin cesar la Franja de Gaza, sometida a un asedio total, donde ya murieron más de 11.500 personas, entre ellos más de 4.700 niños, y hay casi 3.500 desaparecidos bajos los escombros, según el gobierno de Hamas.

Las autoridades israelíes consideran que el combustible es un producto con alto riesgo de doble uso -civil y militar- que podría beneficiar a Hamas.

Israel impide su entrada a la Franja de Gaza, aunque ayer permitió el paso de un camión cisterna de 23.000 litros para uso estrictamente regulado.

"Ya no hay carburante disponible, o en cualquier caso alcanzable, para la Unrwa", indicó Lazzarini, que recordó que la última vez que se cortaron completamente las comunicaciones, hace unas semanas, varios almacenes de ayuda humanitaria fueron saqueados por la desesperada población. (Télam)