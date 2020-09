Freddie For A Day: se viene un homenaje por el cumpleaños 74 de Freddie Mercury

Este 5 de septiembre el mítico vocalista de Queen, Freddie Mercury, cumpliría 74 años y a pesar de su trágica muerte en 1991, el ídolo sigue estando más presente que nunca. Para homenajearlo todos los años, en el día de su cumpleaños, se realiza el Freddie For A Day, un tributo de sus fans que persigue un fin mayor, luchar contra el VIH/SIDA.

En este día, los fanáticos de Mercury, lo conmemoran vistiéndose y arreglándose con los inconfundibles atuendos que el cantante usaba.

La iniciativa nace por impulso de la The Mercury Phoenix Trust Aids Charity, fundación creada en 1992, por los integrantes de Queen, Brian May y Roger Taylor, junto con Jim Beach (ex mánager de Mercury) y Mary Austin (ex pareja e íntima amiga del cantante). Luego del fallecimiento del legendario, músico por causas relacionadas al SIDA, sus amigos impulsaron innumerables campañas de prevención, concientización y ayuda en la lucha contra esta enfermedad.

Desde el 2010, la Argentina se sumó al homenaje y se han organizaron múltiples eventos desde la Fundación Huésped (Organización que trabaja desde 1989 en acciones para la investigación, promoción, prevención y acceso a la salud). Este año, a raíz de la pandemia de Covid-19 se tuvieron que suspender los conciertos a beneficios que se realizaban en Buenos Aires, pero se adaptó el evento a la modalidad virtual.

Este sábado 5 de septiembre, desde las redes de Fundación Huésped y Proyecto SUMA, se hará una transmisión en vivo con participación de referentes de la salud y músicos. El evento comenzará a las 18:30 con un conversatorio de los doctores Pedro Cahn y Daniel Abadi. Posteriormente, desde las 19:00 hasta las 22:00 comenzará el espectáculo musical con diferentes artistas interpretando los mejores temas de Queen.

La grilla de músicos contará con la presencia de Lula Rosenthal, Mery Granados, Germán "Tripa" Tripel, Florencia Otero, Edu Schmidt, Vox Pop y La Queen.

Además de la transmisión por las redes, se prevé proyecciones en 9 edificios de la ciudad de Buenos Aires, para que los vecinos puedan apreciar el espectáculo en honor al grandísimo Freddie Mercury