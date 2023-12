Fuerzas de Israel dieron por concluida la investigación en donde ejecutaron a tres rehenes por error

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dieron por concluida hoy la investigación del hecho ocurrido el 15 de diciembre, cuando un batallón en el barrio de Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza, mató por error a tres de los rehenes tomados por el movimiento islamista palestino Hamas durante su ataque del 7 de octubre.

El jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Herzi Halevi, detalló que aquel episodio fue "un evento difícil con resultados muy difíciles".

"Las FDI fracasaron en su misión de rescatar a los rehenes en este evento", manifestó el alto mando militar, según informaciones recogidas por el diario The Times of Israel.

"Toda la cadena de mando se siente responsable de este difícil acontecimiento, lamenta este resultado y comparte el dolor de las familias de los tres rehenes", aseguró Halevi; mientras que el informe final de las FDI argumentó que los militares implicados en este suceso "estaban en estado de alerta máxima", según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

De hecho, la investigación de lo ocurrido concluyó que el batallón desplegado en la zona no tenía "suficiente conciencia" sobre la posibilidad de encontrarse con rehenes, por lo que la misión no se trataba de un operativo especial para liberar a secuestrados por la milicia palestina.

"Los soldados de las FDI involucrados en el incidente experimentaron situaciones de combate complejas en los días anteriores al incidente y estaban en estado de alerta máxima ante una amenaza", indicó el informe que señala que las tropas fueron víctimas de "engaños" por parte de milicianos de Hamas, que llegaron incluso a tratar de introducirlos en pozos y edificios repletos de explosivos.

Así, el Ejército israelí explicó que, en el marco de "intensos combates" en Shejaiya, un soldado del 17º Batallón de la Brigada Bislamach abrió fuego contra tres personas que había identificado erróneamente como una amenaza.

Dos de estas tres personas murieron en el acto a causa de los disparos, mientras que la tercera logró huir.

Los comandantes presentes en la zona ordenaron cesar el fuego para poder identificar a esta tercera persona, que al cabo del tiempo gritó desde un edificio cercano pidiendo ayuda en hebreo.

Las tropas presentes instaron a esta persona a avanzar hacia ellos, pero en ese momento otros militares que no habían escuchado la orden de alto el fuego debido al ruido producido por un tanque, dispararon fatalmente a la que sería la tercera víctima.

Las FDI señalaron que, de acuerdo con su análisis de la situación y según imágenes aéreas obtenidas, los tres rehenes estaban sin camiseta y uno de ellos ondeaba una bandera blanca improvisada en el momento en que se acercaban las tropas israelíes.

Sin embargo, el militar que abrió fuego tenía una "visión limitada" de la situación.

Es por ello que Halevi concluyó que los disparos a los rehenes "podrían haberse evitado" pero que "no hubo maldad en el evento y los soldados llevaron a cabo la acción correcta según su mejor comprensión de la situación en ese momento".

Además, mencionó que era de "suma importancia cumplir con los procedimientos operativos" de las FDI.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Yotam Haum, Samer Talalka y Alon Shamriz.

El pasado 7 de octubre, Hamas lanzó un ataque sorpresa contra Israel desde la Franja de Gaza causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos y capturando a unos 240 rehenes.

En respuesta, Israel declaró la guerra a Hamas e inició ataques masivos contra instalaciones en Gaza, incluidas las civiles, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.

La campaña de bombardeos en Gaza dejó hasta la fecha más de 21.300 muertos y más de 55.200 heridos.

Del 24 de noviembre al 1 de diciembre, durante una tregua humanitaria pactada con la mediación conjunta de Qatar, Egipto y EEUU, se canjearon 80 rehenes israelíes de Hamas, en su mayoría mujeres y niños, por 240 presos palestinos sin delitos de sangre.

Además, las milicias palestinas liberaron a casi 30 cautivos más, en su mayoría tailandeses residentes en Israel. Unos 130 rehenes todavía permanecen cautivos en Gaza.

Al expirar la tregua, las operaciones bélicas se reanudaron y el flujo de ayuda humanitaria que llega al sur del enclave palestino desde Egipto se redujo nuevamente a una quinta parte de lo que Gaza recibía antes de esa guerra, según la ONU.

