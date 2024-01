Gobierno boliviano denuncia dos muertes por cortes de ruta en protesta por mandato de jueces

Al menos dos civiles murieron y varios policías fueron heridos en las protestas que iniciaron el lunes seguidores del expresidente Evo Morales contra los jueces que extendieron su mandato ante la imposibilidad de convocar a elecciones de magistrados por desacuerdos en la Asamblea Legislativa.

En el cuarto día de bloqueos a rutas, el gobierno de Luis Arce aseguró que dos personas murieron al quedar varados en los cortes de vías de cocaleros y otras organizaciones campesinas.

Ayer se había dado cuenta de la muerte de una mujer de 53 años que tenía problemas de presión arterial y no pudo viajar por tierra de La Paz a Santa Cruz.

"Queremos denunciar (…) la segunda muerte a causa del bloqueo evista", señaló el viceministro de gobierno, Roberto Ríos, en conferencia de prensa.

La nueva víctima es René Pauasi, un transportista de 57 años, quien sufrió un paro cardíaco anoche en la zona del Chapare, departamento de Cochabamba, y no pudo ser auxiliado por el cierre de carreteras, según el funcionario.

También ayer 11 policías fueron heridos por manifestantes que los atacaron con piedras y explosivos en un punto de la protesta en el departamento de Potosí.

"La federación de campesinos originarios de Potosí, en una cantidad de 200 personas aproximadamente, han procedido a emboscar a nuestros efectivos policiales", dijo el coronel Juan Amílcar Sotopeña, comandante de la policía regional a una radio local.

Algunos de los lesionados fueron llevados a centros de salud y ninguno reviste gravedad.

Pero después el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, subió a 23 el número de agentes heridos, denunció daños a sedes de organismos del Estado y responsabilizó por los hechos al diputado Antonio Colque Gabriel y al senador Leonardo Loza, afines a Morales.

La Administradora de Carreteras (ABC) registra 23 puntos de bloqueo en rutas de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz y Santa Cruz, motor económico de Bolivia, frente a los 16 que había el miércoles.

La protesta fue convocada en rechazo a la decisión judicial de extender los mandatos porque no se hicieron las elecciones de renovación de magistrados.

Pero más puntualmente, los “evistas” cuestionan a los integrantes del Tribunal Constitucional que decidieron que Morales no puede presentar de nuevo su candidatura, con el argumento de que ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas.

El máximo líder de los cocaleros fue presidente entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar.

El viceministro Ríos advirtió que el diputado Colque Gabriel fue visto “en distintos puntos de bloqueo incitando y enarbolando el comportamiento agresivo” de los manifestantes “que nuevamente están siendo manipulados y utilizados por fines y apetitos de una persona”.

“Lamentamos mucho que esta manifestación de protesta, entre comillas, que están planteando el sector afín a Evo Morales tenga consecuencia; nuevamente enfrentamientos luctuosos, hechos de sangre entre bolivianos y bolivianas”, manifestó, según la agencia estatal ABI.

Mientras, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes una “pausa solidaria” para permitir el paso de personas afectadas por la medida de presión, pero además instó a que los órganos estatales brinden una resolución pronta al conflicto.

“Este es un mensaje una invocación muy respetuosa a las personas que están en los diferentes puntos de bloqueo, para que éstos en una pausa solidaria permitan que los varados puedan transitar, independientemente de la legitimidad o no de las demandas que puedan tener los movilizados”, dijo Callisaya, de acuerdo al sitio Erbol. (Télam)