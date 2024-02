Gobierno de Alemania defiende legalización del cannabis antes de votación en el Parlamento

El ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, defendió hoy la prevista despenalización controlada del cannabis, antes de que el proyecto sea votado en el Parlamento alemán, esta semana.

"Podemos esperar acabar con dos tercios del mercado negro con esta ley", dijo el político del Partido Socialdemócrata (SPD), la agrupación del jefe de Gobierno, el canciller federal Olaf Scholz, a la radio alemana Deutschlandfunk.

En su opinión, esto resolvería un problema importante.

"Si en el futuro se ofrece suficiente material en los clubes de cannabis y en el autocultivo, la demanda del mercado negro se desplomará drásticamente", señaló Lauterbach.

El ministro agregó que el futuro de los consumidores ya no tendrá que depender de traficantes de drogas ilegales, ya que podrán obtenerla legalmente en los clubes de cannabis y con el cultivo personal de hasta tres plantas.

"¿Quién quiere comprar sustancias tóxicas con aditivos en el mercado negro y tratar con traficantes en ambientes dudosos?", cuestionó el ministro, informó la agencia de noticias alemana DPA.

Según el orden del día, la Comisión de Salud de la Cámara baja del Parlamento alemán, el Bundestag, debe ultimar los planes legislativos mañana.

Se espera que el pleno del Bundestag vote luego el proyecto, esta misma semana.

La coalición de Gobierno acordó recientemente los detalles: según el acuerdo, a partir del 1 de abril se permitirá a los adultos el cultivo personal y la posesión de cantidades limitadas.

Los clubes de cultivo común no comercial estarán permitidos a partir del 1 de julio.

El cannabis se eliminará de la lista de sustancias prohibidas de la Ley de Estupefacientes.

El nuevo reglamento prevé, entre otras cosas, que la compra de un máximo de 25 gramos de cannabis al día sea posible, de forma limitada, a través de asociaciones sin fines de lucro.

Los planes fueron muy criticados, sin embargo, por las asociaciones médicas, así como por algunos políticos del SPD y por los ministros de Interior de los estados federales, entre otros.

Los críticos de la ley ven, entre otras cosas, problemas en el control de las numerosas normas detalladas y un peligro para los jóvenes.

Sin embargo, Lauterbach afirmó que incluso los detractores de la reforma no niegan que la política actual ha fracasado.

Sobre todo los jóvenes, consumen cada vez más, dijo.

"Ahora estamos dejando a los jóvenes en manos del mercado negro", comentó el titular de Salud.

El ministro añadió que no se trata de encontrar nuevos consumidores.

"Es a los jóvenes de 18 a 25 años que consumen ahora a los que simplemente queremos dejar consumir de forma más segura", afirmó Lauterbach.

Lauterbach señaló que después de 18 meses se comprobará si se han producido los efectos esperados de la ley sobre el cannabis. (Télam)