Gobierno de Colombia culpa al ELN por "crisis innecesaria" al congelar el proceso de paz

(Agrega reacción del gobierno y de excomandante de FARC)

El Gobierno de Colombia responsabilizó hoy al Ejército de Liberación Nacional (ELN) por llevar a una "crisis innecesaria" de los diálogos de paz iniciados en noviembre de 2022, un día después de que la guerrilla resolviera el "congelamiento" del proceso, alegando que hubo "violaciones" a lo pactado.

"Las decisiones que unilateralmente tome el ELN son su entera responsabilidad, y conducen a generar crisis innecesarias que prolongan la confrontación armada y la violencia que sufren las comunidades, así como a debilitar la confianza de la sociedad colombiana en su voluntad de paz", dijo la delegación de Gobierno en los Diálogos de Paz con el ELN en un comunicado difundido a la prensa.

Así respondió el Ejecutivo nacional a un comunicado difundido anoche por el ELN en sus redes sociales y fechado el lunes pasado, donde la guerrilla acusó al Gobierno de Gustavo Petro de "acciones violatorias a lo pactado en la Mesa de Conversaciones".

"Sin ser de nuestra responsabilidad lo acontecido, los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional entrarían en una fase de congelamiento hasta que el Gobierno se disponga a cumplir lo acordado", indicó el ELN, desde "las montañas de Colombia", de acuerdo con el texto.

Sin ahondar en detalles, la guerrilla cuestionó unos "diálogos regionales" con el ELN en el departamento de Nariño (suroeste), anunciados el 18 de febrero por el gobernador local.

"Habiendo pactado un proceso nacional (…) ahora monta un diálogo regional en Nariño por fuera de dicho proceso nacional y desconociendo la Delegación del ELN y la Mesa donde participa la Comunidad Internacional", actualmente en Cuba, precisaron los insurgentes, reportó la agencia de noticias AFP.

"Al hacerse público tal montaje, disfrazado de diálogos regionales, el proceso entra en abierta crisis y nos vemos en la obligación de llamar a consultas a nuestra Delegación" de negociadores, añadieron.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, había anunciado las conversaciones en su región, previstas para la primera semana de marzo, según una declaración a medios.

"Significa otra victoria de las que nos hemos planteado como Gobierno departamental (…) una cosa son los diálogos a nivel nacional y otra cosa es territorializar la paz", aseguró el mandatario provincial.

En el texto del gobierno colombiano de hoy, la delegación realizó un breve balance de las negociaciones y aseguró que desde el inicio el gobierno "ha cumplido a cabalidad todos sus compromisos, y siempre ha estado dispuesto a encontrar salidas ante las situaciones críticas y las dificultades que ha enfrentado la Mesa de Diálogos".

Argumentó además que la administración nacional "ha definido claramente como una de sus prioridades desarrollar la paz en los territorios" y que en ese sentido "respeta y alienta las iniciativas que mandatarios locales lideran para proteger a la población y realizar transformaciones sociales".

También se desligó de las decisiones de las jurisdicciones locales frente al proceso y aseguró que "la conducta y posición que asumen con relación a estas iniciativas los frentes y estructuras del ELN, no dependen ni son inducidas por el gobierno nacional, sino responden a los clamores de comunidades cansadas de la violencia en el territorio".

Pese a las diferencias del gobierno respecto a la posición adoptada por el ELN, la delegación aseguró que "mantiene plena disposición de avanzar en el desarrollo de estos compromisos", en referencia a los asumidos en el sexto ciclo de diálogos llevado a cabo en La Habana, Cuba.

"Está en manos del ELN valorar lo avanzado en el proceso, los compromisos cumplidos por el gobierno, sus propios esfuerzos en función de la paz, y profundizar en una solución negociada que responda al clamor de paz de la población en los territorios", concluyó el comunicado.

Por su parte, el excomandante de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y presidente del Partido Comunes -rama política del grupo armado-, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", llamó al ELN a no desaprovechar oportunidades para "alcanzar la paz".

"Este es un momento histórico en el que tenemos una gran oportunidad de avanzar hacia la paz completa y no podemos perder esta oportunidad. Son momentos muy complejos, nosotros hemos vivido negociaciones en distintos momentos y sabemos lo complejo que es eso", afirmó, citado por la agencia de noticias Europa Press.

En armas desde 1964, el ELN cuenta con una dotación de unos 5.800 combatientes y una amplia red de colaboradores, según inteligencia militar.

Aunque tiene un mando central, sus frentes son autónomos en el campo militar, lo que según expertos dificulta las negociaciones.

Petro, el primer gobernante de izquierda en el poder en el país, apuesta por una salida final dialogada a seis décadas de conflicto armado y violencia, luego del histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó el grueso de las FARC.

Inspirado en la revolución cubana y la Teología de la Liberación, el ELN ha sostenido negociaciones de paz con cinco gobiernos diferentes, sin llegar nunca a un acuerdo definitivo.

Las delegaciones del actual Gobierno y el ELN han iniciado los diálogos de paz a fines de 2022 en rondas que se desarrollaron en Venezuela, México y Cuba con no pocos traspiés.

Colombia vive un conflicto armado que en más de medio siglo ha dejado 9,5 millones de víctimas, la mayoría desplazados. La cocaína, combustible de la violencia, toca récords históricos en el mayor productor de esa droga. (Télam)