Gobierno de Ecuador le negará el salvoconducto al exvicepresidente Glas aun si logra el asilo

El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas no podrá dejar el país aun si México le concede el asilo que pidió, porque el Gobierno le negará el salvoconducto, anunció hoy la canciller Gabriela Sommerfeld.

"El presidente (Daniel Noboa) ya lo expresó: no se entregará el salvoconducto" a Glas, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva y quien está refugiado desde el 17 de diciembre en la embajada mexicana en Quito.

El salvoconducto le permitiría a Glas abandonar sin trabas el país en medio de una investigación en su contra por el presunto desvío de fondos destinados a la reconstrucción de poblados afectados por un devastador terremoto en 2016.

Para la Fiscalía, en el caso hubo "abuso de los fondos estatales e incluso hasta la presente fecha es palpable la inexistente reconstrucción de obras tras el terremoto".

También están implicados otros dos exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa juzgados como Glas por un supuesto peculado.

El exvicepresidente Glas (2013-2017) lideró un comité para la reconstrucción de zonas afectadas por el sismo, para lo cual el gobierno recaudó unos 1.614 millones de dólares de aportes obligatorios de los salarios de todos los empleados y el alza temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En otro proceso, Glas fue condenado en diciembre de 2017 -fecha en la que ya había sido reelegido- a seis años de cárcel por la trama de pagos ilegales de gigante brasileño de la construcción, Odebrecht. En 2022 obtuvo su libertad condicional.

En declaraciones al canal Ecuavisa, Sommerfeld sostuvo que "no corresponde este asilo" porque se trata de una investigación penal. La defensa de Glas, en cambio, señaló que el eventual beneficio le permitirá proteger "su integridad física" ante la inseguridad en las cárceles.

En marzo, una exministra de Correa, María de los Ángeles Duarte, escapó de la embajada de Argentina, donde estuvo refugiada por más de dos años, luego de que Ecuador se negara a darle un salvoconducto para viajar.

Duarte estaba condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, y su evasión ocasionó una crisis diplomática entre Quito y Buenos Aires.

En los últimos años, México otorgó asilo o refugio a otros exfuncionarios del gobierno de Correa, entre ellos el excanciller Ricardo Patiño y los diputados Soledad Buendía, Carlos Viteri y Gabriela Rivadeneira. (Télam)