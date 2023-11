Grandes grupos mediáticos niegan haber sabido de antemano del ataque de Hamas a Israel

Grandes medios de comunicación internacionales negaron tener conocimiento previo sobre el ataque del movimiento islamista Hamas a Israel el 7 de octubre, después de acusaciones contra fotógrafos palestinos en Gaza respaldadas por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien sentenció que los implicados "son cómplices de crímenes contra la humanidad".

Empresas como el diario The New York Times y la cadena televisiva CNN, así como las tres agencias de noticias a nivel mundial, AP (Estados Unidos), Reuters (Reino Unido) y la francesa AFP, emitieron comunicados al respecto.

La controversia surgió a partir de una publicación el miércoles de la organización proisraelí HonestReporting, que denunció un trato que considera desfavorable a Israel en los medios.

HonestReporting insinuó que los fotógrafos palestinos independientes en Gaza, supuestamente empleados por AP, Reuters, CNN y el New York Times, podrían haber sido advertidos de antemano por el movimiento islamista palestino sobre la ofensiva masiva sin precedentes.

Estas hipótesis, ampliamente difundidas en las redes sociales, fueron retomadas por el Ejecutivo israelí.

"Estos periodistas son cómplices de crímenes contra la humanidad; sus acciones fueron contrarias a la ética profesional", embistió ayer Netanyahu a través de su oficina en la red social X, antes Twitter.

"La agencia de seguridad interna de Israel anunció que eliminará a todos los participantes en las masacres del 7 de octubre. Los fotoperiodistas que participaron en la cobertura del ataque serán añadidos a esta lista", amenazó en la misma red social el diputado y exdiplomático Danny Danon, miembro del partido ultraderechista Likud, del que forma parte Netanyahu.

"Associated Press no tenía conocimiento de los ataques del 7 de octubre antes de que ocurrieran", reaccionó la agencia de noticias en un comunicado.

"La acusación de que alguien en The New York Times estaba al tanto de antemano de los ataques de Hamas o acompañó a terroristas de Hamas durante los ataques es falsa y escandalosa", subrayó el influyente medio, alertando que "esto pone en peligro" a sus periodistas "en el terreno en Israel y Gaza".

Reuters también "negó categóricamente" haber tenido conocimiento del hecho de antemano o haber enviado periodistas junto a los atacantes de Hamas el 7 de octubre.

CNN también rechazó haber estado al tanto de antemano de los ataques.

Sin embargo, indicó que cesó toda colaboración con el principal fotógrafo independiente señalado por HonestReporting, consignó AFP.

"Aunque no hemos hallado hasta el momento ninguna razón para dudar del rigor periodístico del trabajo que ha desempeñado para nosotros, hemos decidido romper todos los vínculos con él", anunció.

AP también informó que ya no emplea a este reportero gráfico.

La AFP se manifestó sobre el caso hoy, a pesar de no estar entre los medios señalados por HonestReporting.

Desde la difusión de este informe, la agencia fue señalada en las redes sociales en Francia.

"Cualquier acusación de colusión en Gaza entre nuestros periodistas y Hamas durante el ataque del 7 de octubre es difamatoria", afirmó el director de Información de AFP, Phil Chetwynd, citado en un comunicado.

Los fotógrafos de la agencia indicaron que fueron despertados por el ruido del lanzamiento de cohetes y artillería, y corrieron hacia las barreras que separan Gaza de Israel.

Las primeras fotos fueron tomadas más de una hora después del inicio de los ataques.

"Para cuando llegaron las primeras fotos, estaba claro que ya se estaba gestando una importante noticia. Lo cubrimos como cubriríamos cualquier noticia importante", aseguró Chetwynd.

Israel prometió destruir a Hamas después de que ese grupo lanzara una incursión desde Gaza el 7 de octubre, en la que murieron 1.400 personas, en su mayoría civiles, y capturara a unos 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

Los ataques de Israel a su vez dejaron más de 11.000 muertos, entre ellos unos 4.500 niños, de acuerdo con el movimiento que gobierna en la Franja de Gaza. (Télam)