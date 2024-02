Greta Thunberg fue acusada de desobedecer a la policía en la justicia británica

La activista ambientalista sueca Greta Thunberg fue acusada hoy de desobedecer a la policía durante una manifestación en octubre contra empresas de hidrocarburos reunidas en Londres, indicó el fiscal en el primer día del juicio contra ella en la capital británica por alteración del orden público.

"Dijo que se quedaba donde estaba y por eso fue arrestada", testificó el fiscal Luke Staton.

La ambientalista, de 21 años, asistió hoy ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres.

Thunberg, vestida con una camiseta gris y un pantalón negro, no disimuló una sonrisa burlona cuando el fiscal Staton explicó que los acusados se habían manifestado justo cuando los principales actores del sector del petróleo y el gas iban a "discutir y debatir" cómo desarrollar "soluciones sostenibles" para la energía, según consignó la agencia de noticias AFP.

A su llegada al tribunal, los activistas procesados fueron recibidos por simpatizantes suyos de organizaciones ambientalistas.

En una primera audiencia en noviembre, ante otro tribunal londinense, se había declarado inocente.

Thunberg fue detenida el 17 de octubre por desacatar la orden de la policía de no bloquear la calle donde tuvo lugar una protesta contra el Foro de Inteligencia Energética (en inglés Energy Intelligence Forum), en un hotel del barrio londinense de Mayfair, al que acudieron directivos de las principales compañías de gas y petróleo.

"Detrás de estas puertas cerradas (…), políticos sin escrúpulos hacen acuerdos y pactos con lobistas del destructivo sector de los combustibles fósiles", declaró Thunberg por aquel entonces, antes de que la detuvieran y se la llevaran en una furgoneta policial.

Más tarde, quedó en libertad bajo supervisión judicial y al día siguiente participó en otra protesta frente al mismo hotel.

Aquel día, los activistas ecologistas recibieron a los participantes en la conferencia con gritos de "¡Qué vergüenza!" y con carteles que criticaban la autorización para explotar el controvertido yacimiento petrolífero Rosebank, en el mar del Norte.

Thunberg, que ganó notoriedad mundial con sus "huelgas escolares por el clima", que comenzaron cuando tenía 15 años, se expone a una multa de hasta 2.500 libras (3.172 dólares) por los hechos que se la acusan.

Además, un total de 26 personas, incluida ella, están siendo procesadas por la misma razón. Todas fueron detenidas durante aquella manifestación.

Por su parte, Maja Darlington, militante de Greenpeace Reino Unido, dijo que los activistas eran juzgados "por protestar pacíficamente", mientras que los ejecutivos petroleros estaban "celebrando ganar miles de millones con la venta de combustibles fósiles que destruyen el clima".

Desde entonces, el gobierno británico ha concedido numerosos permisos de exploración de petróleo y gas, para reforzar la independencia energética del país, una de las prioridades del primer ministro Rishi Sunak.

Varias medidas del Ejecutivo británico despertaron indignación entre las organizaciones ecologistas, que presentaron recursos legales y aumentaron sus acciones, como el movimiento Just Stop Oil, cuyos militantes organizan a menudo marchas pacíficas en Londres. (Télam)