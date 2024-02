Gustavo Petro se plegó a la acusación de Lula contra Israel por supuesto "genocidio" en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó hoy su "solidaridad integral" con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a la crisis diplomática de los últimos días con Israel luego de que el líder sudamericano acusara al gobierno israelí de cometer un "genocidio" en la Franja de Gaza.

"Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará", dijo Petro en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

Para el líder colombiano, "toda la región" latinoamericana "debe unirse para que cese la violencia de inmediato en Palestina", en alusión a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ya se cobró la vida de más de 29.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, según cifras del Ministerio de Salud del enclave gobernado por el grupo islamista Hamas.

La ofensiva israelí en Gaza inició luego de que miembros de Hamas lanzaran un violento ataque el 7 de octubre contra el sur de Israel que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y en su huida al enclave palestino secuestraran a cerca de 240 personas, entre ellos una veintena de argentinos.

"La sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre Israel debe generar aplicación y consecuencias en las relaciones diplomáticas de todos los países del mundo", señaló Petro en alusión a la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel ante ese tribunal de la ONU por supuesta violación a una convención sobre "genocidio".

En enero, Colombia apoyó la demanda presentada por Sudáfrica.

En octubre, luego de los ataques de Hamas, Petro también desencadenó una incipiente crisis entre su país e Israel cuando aseguró que un supuesto bombardeo a un hospital de Gaza fue una "barbarie de Israel" y llegó a amenazar con suspender las relaciones entre los dos países.

Ayer, el expresidente colombiano Ernesto Samper dijo que Lula "tiene toda la razón" en comparar "el genocidio de Gaza con el holocausto nazi, y está totalmente equivocado el primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu en invocar la victimización de su pueblo, mientras ordena bombardear: hospitales, asesinar niños y perseguir desplazados".

"Netanyahu perdió toda autoridad moral para hablar ante el mundo de temas humanitarios", agregó en un mensaje en X.

La crisis entre Israel y Brasil se produjo luego de que Lula dijera el domingo que el conflicto en Gaza no es una guerra entre militares israelíes y combatientes de Hamas, sino una guerra de soldados contra mujeres y niños, a la que calificó de "genocidio" de palestinos.

Lula dijo en Etiopía, tras participar como invitado de una cumbre de la Unión Africana, que "lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha existido en ningún otro momento histórico. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos".

Lula había reiterado en Egipto el viernes, en el marco de su gira por África, que condenaba los ataques "terroristas" cometidos por Hamas el 7 de octubre.

Ya con Lula de regreso en Brasil, el gobierno de Netanyahu declaró ayer al brasileño persona no grata y dijo que no podrá entrar a Israel hasta retractarse y disculparse.

Además, la Cancillería israelí convocó al embajador brasileño en Tel Aviv, Frederico Meyer, para comunicarle la decisión sobre Lula.

Luego, Brasil llamó a consultas sin fecha de retorno a Meyer -un gesto considerado la antesala de una posible ruptura de relaciones- y convocó al embajador israelí en Brasilia debido a "la gravedad de las declaraciones del gobierno de Israel", dijo la Cancillería en un comunicado.

La reacción de Netanyahu "es algo absurdo", dijo a Télam el asesor especial de asuntos internacionales de Lula, el excanciller Celso Amorim, quien agregó que el Gobierno israelí está "aislado" en el plano internacional a raíz de su determinación de continuar con la ofensiva en Gaza. (Télam)