Guterres rechaza que la ONU controle los territorios palestinos de Gaza tras la ofensiva israelí

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo hoy que el Gobierno autónomo palestino debería hacerse cargo de la Franja de Gaza tras un periodo de transición una vez que termine la ofensiva israelí contra el movimiento islamista Hamas, pero agregó que poner a la región bajo control de la ONU hasta que eso suceda no será una solución.

"Es importante poder transformar esta tragedia en oportunidad, y para que sea posible, es esencial que después de la guerra nos aliemos de manera firme e irreversible para una solución de dos estados", dijo Guterres en conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

El Gobierno israelí ha prometido destruir a Hamas, que gobierna en Gaza, por sus ataques en Israel, pero no ha sido muy claro en sus planes para la región, más allá de decir que Israel mantendrá la seguridad allí un tiempo, que debería permanecer "desmilitarizada" y que se opone a la llegada del Gobierno autónomo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Analistas han apuntado a varios escenarios posibles, incluyendo que Gaza quede bajo control de la ONU y de una coalición de países árabes durante algún tiempo, hasta un eventual desembarco de la ANP, que fue echada de la Franja por Hamas en 2007.

La ANP del presidente Mahmud Abbas gobierna en Cisjordania, los otros territorios palestinos, que están bajo ocupación militar y colonizados por Israel, y ya ha dicho que solo volverá a Gaza como parte de un acuerdo integral de paz que contemple la creación de un Estado palestino allí, en Cisjordania y Jerusalén este.

El actual gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu rechaza remover las colonias de Cisjordania y Jerusalén este para permitir la creación de un Estado palestino al lado de Israel, una fórmula que se conoce como la solución de los dos Estados.

"No creo que un protectorado de la ONU en Gaza sea una solución. Creo que necesitaremos un enfoque multipartito en el que cooperen distintos países", como Estados Unidos, "garante" de la seguridad de Israel, y los países de la región, "esenciales" para los palestinos, dijo Guterres en la ONU al ser consultado sobre el futuro de Gaza.

Asimismo, sostuvo que era necesario que la ANP asumiera "responsabilidad en Gaza".

Sin embargo, apuntó que la comunidad internacional debía "contemplar un período de transición", ya que la ANP no puede ir a Gaza por la presencia del Ejército israelí.

"Todo el mundo debe unirse para crear las condiciones de una transición, permitiendo que una Autoridad Palestina reforzada asuma responsabilidades en Gaza", señaló, informó la agencia de noticias AFP.

Además, reiteró las denuncias de las "violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones de la protección de los civiles en Gaza".

Más de 13.000 personas, incluyendo unos 5.500 niños, han muerto en Gaza en bombardeos israelíes desde que milicianos de Hamas mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 240, incluyendo una veintena de argentinos, en Israel el 7 de octubre.

Cada año, el secretario general de la ONU publica su "lista de la vergüenza" sobre los derechos de la infancia durante los conflictos, y la ausencia de Israel en esta lista ha sido criticada por las organizaciones defensoras de las libertades fundamentales.

Guterres comparó el número de menores muertos en unas semanas en Gaza a otros conflictos que sí aparecen en la lista negra.

"Ya he presentado siete informes. En los siete informes, el mayor número de niños asesinados en un año por un solo actor fue por los talibanes en 2017 y 2018, el segundo por el gobierno sirio y sus aliados antes de 2020, y (…) fue en torno a 700", dijo.

"Sin entrar a discutir la exactitud de las cifras publicadas por las autoridades de facto de Gaza, que está claro, es que hemos tenido en pocas semanas miles de niños asesinados, así que esto es lo que importa", dijo.

"Estamos asistiendo a una matanza de civiles que no tiene parangón ni precedentes desde que asumí como secretario general", en 2017, concluyó.

(Télam)