Guterres y la UE defienden el papel de la agencia de la ONU para la ayuda humanitaria en Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó hoy a la Agencia para los Refugiados Palestinos de su organización como la "columna vertebral" de la ayuda a Gaza, después de que varios países suspendieran la financiación por las afirmaciones israelíes de que 12 empleados de la UNRWA participaron en los ataques del 7 de octubre, mientras que la Unión Europea dijo que ese organismo es "irremplazable".

"Ayer me reuní con los donantes para escuchar sus preocupaciones y exponer las medidas que estamos tomando para abordarlas (…) UNRWA es la columna vertebral de toda la respuesta humanitaria en Gaza", dijo Guterres a un comité de la ONU sobre los derechos de los palestinos

Guterres se reunió en Nueva York con los principales donantes de la agencia ante el aluvión de suspensiones de ayuda financiera que sufrió el organismo tras las acusaciones de que algunos de sus empleados habrían estado implicados en el ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre, en Israel, que dejó alrededor de 1.200 muertos.

La suspensión de la financiación de la UNRWA es "peligrosa y provocaría el colapso del sistema humanitario en Gaza", afirmaron ayer los directores de las agencias de la ONU en una declaración conjunta.

La disputa se intensificó ayer cuando Israel acusó a la UNRWA de permitir al movimiento islamista palestino Hamas utilizar las infraestructuras de la agencia en Gaza para actividades militares.

La UNRWA dijo que actuó con prontitud ante las acusaciones de Israel de que 12 de sus empleados estaban implicados en los ataques de Hamas, ya que el viernes pasado anunció la investigación inmediata sobre esos integrantes del organismo acusados.

Mientras, Naciones Unidas y la UE declaran y defienden ante el mundo el papel de la UNRWA en Gaza, el director de esa organización que cumple funciones en el enclave palestino, Thomas White, indico hoy que la agencia "se ha visto obligada de huir y trasladar todas sus operaciones fuera de Khan Yunis", la ciudad sureña del territorio, a medida que el sistema sanitario se deteriora en la localidad gazatí y los médicos se ven sobrepasados a la hora de atender a los heridos.

La agencia de la ONU está sometida desde hace tiempo al escrutinio de Israel, que la acusa de ir sistemáticamente en contra de los intereses israelíes, por lo que prometió poner fin al trabajo de la agencia en Gaza después de la guerra y redobló la apuesta ayer, cuando el portavoz del gobierno, Eylon Levy, dijo que la UNRWA "se ha visto fundamentalmente comprometida".

La acusó de "contratar terroristas a gran escala, dejar que sus infraestructuras se utilicen para actividades militares de Hamás y depender de Hamás para la distribución de ayuda en la Franja de Gaza".

En tanto, Kaag, declaró ayer que "no hay forma de que ninguna organización pueda reemplazar o sustituir (la) tremenda capacidad" de UNRWA, que ofrece asistencia y alojamiento a cerca de 1,7 millones de personas.

Tras el ataque del 7 de octubre contra Israel, que causó la muerte de unas 1.200 personas, además de secuestrar a otras 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina, su ejército lanzó una fulminante ofensiva aérea, terrestre y marítima.

En Gaza han muerto al menos 26.900 personas, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas.

Estados Unidos, que es el mayor donante de la agencia, recortó la financiación durante el fin de semana, seguido por otros ocho países, entre ellos Reino Unido, Alemania e Italia.

Esos nueve países proporcionaron casi el 60% del presupuesto de la UNRWA en 2022.

El domingo, Guterres llamó a todos los países a mantener su financiación al organismo y dijo además que de los 12 empleados acusados por Israel, nueve fueron despedidos inmediatamente, uno fue confirmado muerto y "la identidad de los otros dos está siendo aclarada".

La UNRWA tiene 13.000 empleados en Gaza, casi todos ellos palestinos.

Por otra parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, defendió hoy la acción de la UNRWA en Medio Oriente.

"Es crítico preservar el papel irreemplazable de UNRWA en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza", señaló el jefe de la diplomacia comunitaria en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, defendió que pese a que la situación exige una investigación, "no se puede dejar que las acusaciones empañen la indispensable y gran labor" de la agencia de la ONU.

En tanto, en el terreno, la UNRWA que la agencia se retiró de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, donde el sistema sanitario viene deteriorándose aceleradamente, con médicos sobrepasados por la cantidad de heridos.

El director de la UNRWA en Gaza, Thomas White, indicó que la agencia "se ha visto obligada de huir" de la ciudad y a "trasladar todas sus operaciones fuera de Khan Yunis".

"La UNRWA, junto a la población de la ciudad, ha tenido que abandonar el oeste de la ciudad y huir hacia las afueras, cerca de la costa, para reestablecer allí nuestras operaciones", ha dicho White en un vídeo difundido a través de la cuenta de la agencia en redes sociales. (Télam)