Guyana anunció la explotación de crudo en Esequibo y Venezuela prometió una "respuesta contundente"

El Gobierno venezolano prometió una "respuesta proporcional, contundente y apegada a derecho" si comienza la perforación de pozos petroleros en aguas en disputa con Guyana, que la gigante ExxonMobil anunció esta semana.

"Si la ExxonMobil cuenta con una compañía de seguridad privada representada por el Comando Sur (de Estados Unidos) y una pequeña sucursal en el gobierno de Guyana, bien por ellos, pero en el espacio marítimo que por derecho es de Venezuela recibirán una respuesta proporcional, contundente y apegada a derecho", publicó en X el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino.

Exxon anunció el martes que planea perforar durante este año dos pozos exploratorios frente a las costas del Esequibo, región rica en petróleo y recursos naturales que Venezuela reclama a Guyana, informó la agencia de noticias AFP.

Hizo el anuncio tras la disminución de las tensiones entre ambos países, exacerbadas a finales del año pasado después de que Georgetown abriera una licitación petrolera en la zona.

"Esta trasnacional energética no solo se subroga la soberanía de Guyana, gobierna a las altas autoridades de ese país (…), sino que también pretende amparar sus operaciones ilícitas en un mar pendiente por delimitar bajo el manto belicista de los Estados Unidos en complicidad con Guyana", manifestó ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

La pugna centenaria por el Esequibo se recrudeció en 2015 tras el descubrimiento de yacimientos petroleros en la zona por parte de Exxon.

Y se acentuó cuando Guyana decidió licitar bloques petrolíferos ese territorio sin delimitar.

Ante este hecho, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el 3 de diciembre un referendo sobre la soberanía de ese territorio, lo que fue visto como un intento de anexión por Georgetown.

El referendo consultivo obtuvo 10,5 millones de votos.

A esto se sumó que el Gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa nación.

En medio de un temor regional por un eventual conflicto, los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela, e Irfaan Ali, de Guyana, se comprometieron a fines de la semana pasada a no hacer uso de la fuerza.

El presidente de Exxon en Guyana, Alistair Routledge, dijo el martes que la crisis bilateral había "puesto nerviosa a mucha gente", pero recalcó que la empresa "tiene la tranquilidad" de que el contrato con Guyana "es válido bajo la ley local" y el "derecho internacional".

Asimismo, la empresa celebró "la colaboración (…) con otros países en el frente militar", comentario que enfureció a Caracas. (Télam)