Guyana calificó de "amenaza" el referendo que Venezuela organiza en la zona de disputa

Guyana afirmó hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el referendo que Venezuela organiza en una zona en disputa para consultar a sus habitantes si quieren nacionalizarse con la intención de incorporar este territorio como una región venezolana es una "amenaza existencial".

Los dos países están enfrentados por una región que Venezuela denomina Esequibo, que tiene 160.000 kilómetros cuadrados, está bajo la administración de Guyana y es de habla inglesa.

Este territorio ubicado al oeste del río Esequibo, con salida al Caribe, tiene grandes depósitos de petróleo y minerales, reseñó la agencia de noticias AFP.

Esta disputa se remonta hace más de un siglo, antes de la independencia de Guyana en 1966, pero las tensiones aumentaron después de que las autoridades de Georgetown otorgaran licencias petroleras en la zona.

Venezuela anunció que organizará un referendo el 3 de diciembre para que los habitantes se decidan si rechazan una decisión arbitral de 1899 que fijó la frontera.

"No es exagerado calificar la amenaza actual como existencial para Guyana", declaró Carl Greenidge, un exministro guyanés que representa al país sudamericano ante la CIJ, con sede en La Haya.

"No puedo insistir lo suficiente en la urgencia de la situación que nos convoca hoy aquí", afirmó, y aseguró que Guyana está en riesgo de perder de forma "irreparable" y "potencialmente permanente" sus derechos.

La pugna fue atizada después de que el Gobierno de Guyana anunciara en octubre un importante hallazgo de petróleo.

Guyana tiene reservas de crudo por cerca 10.000 millones de barriles, una cantidad que supera los depósitos que tienen países como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos.

Una de las preguntas de la consulta organizada por Caracas aborda si el pueblo venezolano debe rechazar el acuerdo de 1899, que afirma que fue "impuesto fraudulentamente".

En la papeleta también se plantea si Venezuela debe seguir rechazando la jurisdicción de la CIJ para esta disputa y si debe promulgar un "plan acelerado" para conceder a los habitantes de Esequibo la ciudadanía venezolana y darles documentos de identidad.

Guyana sostiene que la votación allana una vía para que Venezuela se apodere "unilateral e ilegalmente" del territorio y lo anexione, lo que implica un "daño irreparable".

El Gobierno de Georgetown quiere que el tribunal internacional frene la celebración del referendo "bajo su formato actual" y que Venezuela se abstenga de cualquier acción para apoderarse de Esequibo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este mes que la consulta en la región en disputa se celebrará "llueva, truene o relampaguee".

Los representantes de Caracas tomarán su turno de palabra en La Haya mañana.

La CIJ dirige disputas entre Estados y sus decisiones son vinculantes, pero no tienen ningún mecanismo para asegurar su cumplimiento. (Télam)