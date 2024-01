Había restos de cocaína en la funda del arma de Hunter Biden, según la fiscalía de EEUU

La Fiscalía de Estados Unidos, que investiga al hijo del presidente Joe Biden por evasión de impuestos y por mentir al completar un formulario para compra de armas, pidió hoy desestimar las apelaciones presentadas por el investigado tras revelar el hallazgo de restos de cocaína en la funda de una de sus armas.

"Existen pruebas fehacientes y fuertes" que echan por tierra la posibilidad de que Hunter Biden esté siendo objeto de un caso con motivaciones políticas, expresó la Fiscalía, que intenta hacer prosperar ante la Justicia su caso contra el hijo del presidente.

En ese sentido, los fiscales recordaron que el propio Hunter Biden hizo "declaraciones incriminatorias" sobre su consumo de drogas en sus memorias, publicadas en 2021, Informó la agencia de noticias Europa Press.

A esto se suma que los investigadores hallaron restos de cocaína en una funda de cuero marrón que utilizaba para una de sus armas.

"Para ser claros, los investigadores encontraron literalmente drogas en la bolsa donde el acusado había guardado su arma", expresaron, citados por el diario online estadounidense Político.

Hunter se declaró inocente de los cargos que se le imputan por supuestamente haber mentido sobre su consumo de drogas al rellenar un formulario para comprar un arma en 2018, aunque admitió que ha luchado contra su adicción al crack.

Sus abogados, que insisten en que no violó la legislación estadounidense, pidieron al juez desestimar los cargos por posesión ilegal de armas, alegando que fue "acusado selectivamente" con fines políticos indebidos.

Según el argumento de la defensa, el abogado David Weiss, quien también se desempeña como fiscal federal de Delaware y fue nombrado por el expresidente Donald Trump, "cedió ante la presión política" para presentar cargos más severos de forma premeditada.

Los fiscales, sin embargo, afirman que "los cargos no son inventados o debido a las acciones de expresidente Trump. Son el resultado de las propias decisiones del acusado y fueron presentados a pesar de, no debido a" que es el hijo del presidente.

Hunter Biden se declaró la semana pasada inocente ante una corte federal de Los Ángeles de nueve cargos federales por evadir impuestos y presentar un formulario fraudulento de posesión de armas, por lo que arriesga una condena de 17 años de prisión.

Los cargos fueron presentados el pasado diciembre por el abogado especial David Weiss, quien examina el caso tras ser nombrado por el fiscal general, Merrick Garland, en agosto y fuera nominado en 2017 por el entonces presidente Donald Trump.

La acusación, emitida el 7 de diciembre, afirma que el dinero que debía ir a los cofres del gobierno fue malversado en un "estilo de vida extravagante".

Entre 2016 y octubre de 2020, "el acusado gastó este dinero (1,4 millones de dólares) en drogas, damas de compañía y novias, hoteles de lujo y alquiler de propiedades, coches exóticos, ropa, y otros elementos de naturaleza personal, en resumen, todo menos sus impuestos", afirma el documento de 56 páginas.

De demostrarse su culpabilidad por los nueve delitos, tres de los cuales son considerados "graves", podría purgar una pena máxima de 17 años de cárcel.

El hijo del mandatario enfrenta también una posible investigación del Congreso dirigida por el Partido Republicano sobre lo que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, describió como los "negocios turbios" de su familia.

Sus complicaciones legales aumentan la presión para su padre, que se encamina a una dura confrontación por la reelección contra Donald Trump, que buscará regresar a la Casa Blanca en 2024, por el momento con encuestas levemente favorables.

El empresario de 53 años, en recuperación tras un pasado de adicción a las drogas, es un blanco constante de los republicanos que utilizan el caso para hablar, sin pruebas, de lo que denominan "La familia criminal Biden".

También es blanco de otra acusación en Delaware por cargos federales sustentados en que habría infringido las leyes que impiden tener armas a consumidores de drogas.

En medio de constantes críticas, sin presentar evidencias, los republicanos impulsaron una investigación que busca impugnar al presidente por supuestas acusaciones de que se habría beneficiado por las negociaciones internacionales de su hijo. (Télam)