Habló la hija del ex DT de Boxing internado por coronavirus

A comienzo de año, en Gibraltar, el entrenador Luis Blanco (60) dio positivo en el test de coronavirus y está internado en Marbella.

El martes pasado, en el programa “Fútbol en Mil Rayitas” de FM 105.9 Radio Welcome, se había adelantado la noticia por parte del propio Blanco, quien manifestó “la estoy peleando para salir, seguramente voy a salir”.

Luis Blanco dirigió al plantel del Atlético Boxing Club de Río Gallegos en 2017. FOTO ARCHIVO

En la temporada 2017, Blanco dirigió al Atlético Boxing Club en el Federal y ubicó al club primero del grupo con 34 puntos, con 11 triunfos en 12 juegos y un empate. Invicto, con casi el 95% de los puntos y 12 puntos por encima del segundo en la tabla de posiciones, fue primero en clasificar a la segunda fase entre 160 equipos. Boxing logró clasificar a la siguiente ronda, en la cual llegó hasta los cuartos de final, instancia a la cual el albiverde nunca había llegado.

En las redes oficiales del club santacruceño publicaron “¡Fuerza Luis! El Atlético Boxing Club envía todas sus fuerzas, deseándole una pronta mejoría y recuperación a Luis Manuel Blanco, ex DT de Primera división de nuestro club en la temporada 2016/2017. ¡Este partido lo ganamos entre todos! ¡Desde el Sur te enviamos mucha fuerza Luis!”.

¿Cómo está Blanco?

En la noche del jueves en radio La Red, Viviana Blanco, hija del entrenador, habló sobre la salud de su padre, ex jugador de Lanús, Boca Juniors y Tigre, entre otros. "Ayer (miércoles) por la mañana hablé con él por videollamada, previo al ingreso a terapia intensiva. A él le dieron el COVID positivo el sábado, hacía 72 horas que se había hecho el test, con anterioridad estuvo varios días con fiebre, haciendo el aislamiento y teniendo todas las precauciones, le habían dado paracetamol porque hacía videollamadas con médicos que le recomendaron eso, hasta que empezó con un poquito de problemas respiratorios y ahí se llamó a una ambulancia y se lo llevó al Hospital Costa del Sol de Marbella”.

Luis Blanco jugó en Lanús, Boca Juniors y Tigre, entre otros clubes del país. FOTO ARCHIVO

“En la videollamada me pasan con el médico, el médico me dice cuáles son los pasos a seguir, lo que le iban a hacer. Ahora estamos esperando el parte diario. Él estaba cansado porque ya venía de varios días de fiebre, de malestar y demás, se lo vio con mucha fuerza, que la iba a pelear, él es de pelearla, él es de salir a la cancha y ganar”, manifestó la hija del entrenador.

Blanco ha dirigido equipos en China, Indonesia y México, entre otros países, y desde febrero está dirigiendo el Mons Calpe Sports Club en Gibraltar. En este contexto, Viviana comentó “él está solo en España, no hay familiares allá, tenemos un contacto que es un directivo del club Mons Calpe con el cual hablamos, nos está pasando el parte porque el hospital se lo pasa a él, no se lo pasa a la familia, no sé si por tener teléfono del exterior o qué, no nos llaman a nosotros, lo llaman a él y le pasan el parte y él nos avisa qué dijo el médico".

Su paso por el Boxing quedó en la historia del club. FOTO ARCHIVO

Detalló que “los pasos a seguir eran estar sedado, iban a ponerle un respirador para que él no se cansara porque estaba cansado, para que no se esforzara tanto, de esa manera ellos podían trabajar dándole toda la medicación y demás, y él estando tranquilo”.

Cerrando, Viviana explicó que “llamo todos los días, hay cinco horas más, llamo al hospital a las 4/5 de la mañana todos los días, pero no me informan, dicen que hay que esperar el llamado del médico, son muy reservados, si bien está mi número registrado como hija, sólo llaman al directivo del club. Está totalmente aislado, no permiten el acercamiento al hospital, sí o sí es esperar el llamado del médico, no hay otra. La realidad es que este directivo ni bien tiene el parte nos avisa a nosotros, por ese lado estamos contando con él, es el único contacto que tenemos para saber de mi papá hoy”