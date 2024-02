Una modelo fue señalada como la tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole, lo que la llevó a emitir una sorpresiva declaración.

El escándalo surgió este martes cuando se viralizó un video que muestra al músico mexicano acompañado por una misteriosa mujer en un lujoso casino en Las Vegas, Nevada. Esta grabación provocó que la cantante argentina se expresara en redes sociales.

En horas de la tarde, Nicki recurrió a sus historias de Instagram para confirmar lo que sus seguidores tanto preguntaban: su ruptura con Peso Pluma. “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dijo la joven.

Además, con gran dolor, afirmó: “Sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

El descargo de la mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

No pasó mucho tiempo para que los internautas señalaran a una modelo como la tercera en discordia. En la cuenta de Instagram Gossipeame, compartieron varias capturas que confirmarían su identidad.

Según las imágenes, se trataría de Sahar Sonia (@saharsoniaa), quien posee más de 29 mil seguidores en la red social de la camarita. En las fotos que la joven publica en su perfil, se pueden observar algunas pistas que coinciden con el video del músico que circuló en las últimas horas.

Ante el aluvión de críticas que comenzó a recibir por ser la supuesta amante del cantante mexicano, Sahar decidió publicar un llamativo mensaje. En inglés, escribió: “No crean todo lo que escuchan en los medios. Cada historia tiene 2 lados”.

Pese a este descargo, Peso Pluma aún no emitió ningún comentario sobre su ruptura con Nicki ni tampoco del vínculo que podría tener con la modelo.