Haití y Kenia firmaron un acuerdo de envío de policías para combatir a las pandillas

Kenia y Haití firmaron hoy un acuerdo para el envío de policías del país africano a la isla caribeña, como parte de una misión internacional apoyada por Naciones Unidas para combatir la violencia y el crecimiento de las bandas criminales.

El jefe del Estado keniano, William Ruto y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, de visita en Nairobi, "hablaron de las próximas etapas para permitir una aceleración del despliegue", según un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.

El texto no precisó si el acuerdo es compatible con la decisión de un tribunal keniano, que en enero consideró ilegal el envío previsto de policías a Haití.

"Aprovecho esta ocasión para reiterar el compromiso de Kenia en contribuir al éxito de esta misión multinacional. Pensamos que se trata de un deber histórico, pues la paz en Haití es buena para el mundo en su conjunto", indicó el presidente Ruto.

Frente a las acusaciones del gobierno haitiano y de la ONU, Kenia aceptó en julio de 2023 liderar esta fuerza, de entre 2.500 y 2.600 efectivos, que debía ser desplegada "durante el primer trimestre de 2024", según la representante especial adjunta de la ONU en Haití.

Naciones Unidas autorizó en octubre esa misión, que también cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

El Parlamento keniano también aprobó el despliegue, pero este fue bloqueado por un dictamen judicial que el Gobierno anunció que recurriría.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, enero de 2024 fue el mes "más violento en dos años" en Haití, donde la "situación ya desastrosa" se "deterioró todavía más, en un contexto de violencia incesante y de crecimiento de las pandillas".

La situación en el país más pobre de América Latina con una crisis humanitaria crónica y una violencia sembrada por las pandillas que controlan porciones enteras de territorios, se ha agravado en los últimos días con protestas contra el primer ministro Ariel Henry.

Los manifestantes exigen la salida de Henry, quien debía gobernar hasta principios de febrero como parte de un acuerdo alcanzado tras el asesinato de Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021.

Pero Henry no ha entregado el poder y en cambio se ha comprometido a compartirlo con la oposición.

Bajo este escenario, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró este jueves la importancia de lograr una "solución política" en Haití, por encima de la activación de la fuerza multinacional.

"Necesitamos un progreso político efectivo para una solución política", dijo Guterres a su llegada a San Vicente y las Granadinas para participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Puede haber la mayor cantidad posible de fuerzas policiales en Haití (pero) si no hay una solución política el problema no se resolverá", apuntó.

"Necesitamos un sistema de seguridad que permita acabar con la dominación de las pandillas y la criminalidad que está destruyendo el país. Y espero que una fuerza internacional por la que luché pueda estar pronto en Haití, pero también necesitamos mucho más apoyo internacional desde el punto de vista humanitario y económico", recordó Guterres.

