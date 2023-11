Hamas afirma que Israel se retira del hospital más grande de Gaza tras el inicio de la tregua

Las fuerzas israelíes se retiraron hoy del hospital Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de Hamas, en el primer día de la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino.

El ejército israelí atacó el hospital la semana pasada, alegando que era un centro de mando de Hamas con una compleja red de túneles bajo sus instalaciones. El grupo islamista palestino y los responsables médicos niegan estas acusaciones.

Desde los bombardeos, gran parte de las 2.300 personas, entre pacientes, personal y refugiados, que se encontraban en el centro de salud fueron evacuados hacia el sur del enclave palestino, pero todavía permanecen unos 100 pacientes y trabajadores, según un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Salud que controla Hamas, Ashraf al Qudra, afirmó que el ejército israelí se había retirado, pero que las personas que seguían en Al Shifa estaban en un complejo cuyo "principal generador está destruido".

El ejército israelí, contactado por la agencia de noticias AFP, no hizo declaraciones sobre la situación.

"Estamos trabajando para (llevar a cabo) más evacuaciones de los hospitales", dijo por su parte Lindmeier, en momentos en que las operaciones israelíes se centran en otro establecimiento médico en el norte del enclave, el hospital Indonesio.

El último vehículo que salió de Al Shifa evacuó a "73 enfermos y heridos graves", así como a otros pacientes, precisó la OMS.

En medio de acusaciones cruzadas entre Israel y Hamas de poner en peligro la vida de hombres, mujeres y niños no combatientes, ayer el Ejército israelí detuvo al director del hospital, a otro médico y a dos enfermeros para interrogarlos mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y organismos internacionales abogaban por la liberación inmediata de los profesionales médicos.

La OMS, agencia sanitaria de la ONU, dijo que los ataques a los hospitales de Gaza no tenían precedentes en ningún otro conflicto armado de los tiempos modernos. (Télam)