Hamas agradece la postura "clara y audaz" de Sánchez sobre la ofensiva israelí en Gaza

El movimiento islamista palestino Hamas valoró hoy positivamente la postura "clara y audaz" que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander de Croo, adoptaron sobre la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza durante el viaje conjunto que realizaron a Israel y Palestina.

"Valoramos la postura clara y audaz del primer ministro belga, Alexander De Croo, quien rechazó la destrucción de Gaza y la muerte de civiles, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien condenó la muerte indiscriminada de civiles en la Franja de Gaza por parte del régimen ocupante y apuntó la posibilidad de que su país tomara la decisión unilateral de reconocer el Estado palestino si la Unión Europa no asume este paso", precisó Hamas en un comunicado.

También aprovechó para hacer un llamado a la comunidad internacional para que "se pongan del lado de la justicia de la causa palestina" y del derecho a la "autodeterminación" para establecer un "Estado independiente", según el texto que el movimiento difundió en redes sociales.

En esta línea, Hamas exigió el fin de la "guerra genocida" iniciada por Israel y pidió que los líderes israelíes "rindan cuenta por sus crímenes contra niños y civiles indefensos", según replicó la agencia de noticias Europa Press.

Sánchez y De Croo emprendieron el jueves pasado un viaje conjunto de dos días a Israel y Palestina para abordar el actual conflicto en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamas contra territorio israelí del pasado 7 de octubre, así como la situación humanitaria en el enclave.

La incursión del movimiento islamista palestino dejó 1.200 muertos y más de 240 rehenes secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

Como respuesta, Israel comenzó una ofensiva por aire y tierra en la Franja de Gaza que provocó casi 15.000 palestinos muertos, según el último parte brindado por Hamas.

Durante el derrotero, ayer Sánchez abrió la puerta a que su país reconozca de forma unilateral a Palestina como Estado si otros socios de la Unión Europea (UE) no lograban un consenso sobre el tema, al hablar desde el paso fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto en el primer día de la tregua humanitaria entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas.

Desde Rafah, Sánchez declaró que había llegado "el momento de que la comunidad internacional y especialmente la UE tomen una decisión sobre el reconocimiento del Estado palestino".

"Valdría la pena y sería importante que lo hiciéramos juntos", aseguró el mandatario español, pero agregó que "si eso no ocurre, por supuesto, que España tomará sus propias decisiones" y pidió que la tregua humanitaria sea "permanente".

De Croo también deseó que se abran "otros pasos fronterizos" para permitir la entrada de ayuda a Gaza, "también en la frontera con Israel, no solo en la egipcia".

Como respuesta a los dichos de Sánchez y De Croo, el Ministerio de Exteriores de Israel convocó a los embajadores de los dos países tras subrayar que los primeros ministros "dieron apoyo al terrorismo" y el Ministerio Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, convocó a la embajadora de Israel en Madrid para que dé "explicaciones" por las "inaceptables y falsas" acusaciones de los líderes europeos.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó "rotundamente" las declaraciones de Sánchez y De Croo, por considerar que ninguno señaló de manera clara a Hamas por los crímenes cometidos.

El jueves, Sánchez se reunió con Netanyahu y manifestó que España empatizaba con Israel por haber sufrido "décadas de terrorismo", pero declaró que las armas no son la única respuesta y reiteró que si bien Israel "tiene derecho" a defenderse de los ataques de Hamas, tiene que atenerse al derecho internacional humanitario. (Télam)