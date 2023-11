Hamas anuncia que retrasa la entrega de rehenes por "incumplimiento" de Israel a la tregua

(Actualiza con comunicado de Hamas)

El movimiento islamista Hamas anunció hoy que va a retrasar la entrega de rehenes "debido al incumplimiento" de Israel al acuerdo de tregua temporal para intercambiar a los capturados en la Franja de Gaza por presos palestinos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria al enclave costero.

"Retrasamos la liberación del segundo grupo de prisioneros hasta que la parte ocupante (Israel) cumpla con los términos del acuerdo relativos a la entrada de los camiones con ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza y las normas acordadas para la liberación de los prisioneros (palestinos)", anunció la brigada Ezzedin Al Qasam, brazo armado de Hamas, en su canal de Telegram.

Autoridades israelíes confirmaron a la agencia de noticias AFP que los rehenes aún no habían sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para su traslado fuera del enclave y negaron haber violado el acuerdo.

Tampoco hay claridad sobre la cifra de personas que, en principio, serán intercambiadas en el marco del segundo día de la tregua temporal y a siete semanas del inicio de la guerra.

Diaa Rashwan, portavoz del Gobierno de Egipto, uno de los países mediadores, aseguró hoy que recibieron una lista de 13 rehenes que serán liberados por Hamas a cambio de que Israel excarcele 39 presos palestinos.

Pero ese dato no condice con lo informado por el Servicio de Prisiones de Israel, que más temprano dijo haber recibido el listado con los 42 presos palestinos que serán excarcelados en un intercambio por 14 rehenes.

Las autoridades israelíes explicaron que los presos palestinos serán liberados una vez que el grupo de rehenes puestos en libertad por Hamas hayan abandonado la Franja de Gaza y sean identificados correctamente, según informaciones recogidas por el diario local The Times of Israel.

El acuerdo de cuatro días prorrogable, logrado el miércoles por Qatar con el apoyo de Estados Unidos y Egipto, prevé en total la liberación de 50 rehenes israelíes cautivos en Gaza y de 150 palestinos presos en Israel.

Ayer, miembros armados y uniformados de Hamas entregaron 24 rehenes (13 israelíes, diez tailandeses y un filipino) al CICR para ser llevados a Israel a través de Egipto.

En un primer momento, circuló una información que aseguraba que dos de las liberadas, Danielle Aloni y su hija Emilia, tenían nacionalidad argentina, pero una fuente de la Embajada de Israel en Buenos Aires consultada por Télam dijo que estas personas tienen familiares en Argentina, pero no son ciudadanas del país.

De su lado, Israel excarceló a 39 palestinos presos en sus cárceles.

En Cisjordania ocupada, escenas de júbilo acompañaron la vuelta de los prisioneros liberados, recibidos como "héroes" en algunas zonas, con fuegos artificiales, banderas palestinas y del movimiento Hamas, consignó la agencia de noticias AFP.

En Jerusalén Este, ocupado también por Israel, se prohibieron las celebraciones.

La puesta en libertad de los 13 rehenes en la Franja de Gaza se produjo 49 días después de su secuestro, tras el ataque de milicianos palestinos del 7 de octubre, en el que mataron a más de 1.200 personas, en su gran mayoría civiles, y secuestraron a más de 240 personas, entre ellos una veintena de argentinos.

Ese ataque, del que hoy se cumplen siete semanas, provocó una guerra abierta entre Israel y el grupo islamista en el enclave palestino, donde se registraron hasta cerca de 15.000 muertos, de los cuales 6.100 son niños, según Hamas, que gobierna la Franja de Gaza.

(Télam)