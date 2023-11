Hamas dice que 900.000 civiles están atrapados en el norte de Gaza y que 700 más saldrán por el sur

Hamas dijo que unos 900.000 civiles siguen atrapados en el norte de la Franja de Gaza en medio de los bombardeos israelíes y anunció que otro grupo de 700 palestinos con pasaporte extranjero podrán salir hoy del enclave por el sur, por el paso fronterizo a Egipto.

En Israel, el Ejército, que lleva adelante una ofensiva terrestre en Gaza que ha dividido en dos el territorio, dijo que hoy permitió durante cuatro horas desplazamientos de civiles palestinos desde el norte al sur, para que se alejen de la zona de combates y hostilidades más intensas.

Un vocero del Gobierno de Hamas en Gaza acusó a Israel de mentir sobre la apertura de corredores seguros para la evacuación de población hacia el sur de la Franja, que describió como "corredores de la muerte".

El funcionario, Iyad al Bazum, vocero del Ministerio del Interior gazatí, dijo que unos 900.000 civiles se encuentran en la zona norte del enclave, después de que el Ejército de Israel afirmara el domingo haber cortado el territorio en dos mitades, norte y sur, en el marco de su ofensiva militar.

El portavoz dijo que más de 310.000 de esas personas se encuentran en centros de acogidas, antes de insistir en que hace un mes que esta zona norte del enclave no recibe ningún tipo de ayuda humanitaria.

El 7 de octubre, milicianos de Hamas se infiltraron en Israel desde Gaza, mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y se llevaron consigo a otras 240 como rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

En respuesta, Israel bloqueó por completo la Franja de Gaza y lanzó una campaña de bombardeos, seguida de una operación militar terrestre, que ya ha dejado más de 10.000 muertos.

La ofensiva israelí obligó a 1,1 millones de los 2,4 millones de habitantes de Gaza a dejar sus casas. Muchos se han refugiado en escuelas de la ONU, y muchos más han obedecido llamados del Ejército israelí y se han desplazado al sur del enclave.

Al Bazum hizo hincapié en que el Ejército de Israel "llevará a cabo masacres y presión psicológica" para forzar a la población a abandonar sus hogares y dirigirse hacia el sur.

"No hay lugar seguro en la Franja y en el sur no se puede alojar a toda esta gente", dijo, informó la agencia de noticias Europa Press.

También hoy, el Gobierno de Hamas en Gaza dijo que más de 700 personas con pasaporte extranjero habían recibido autorización para abandonar durante la jornada el enclave a través del paso de la sureña ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto.

La Autoridad General para Cruces y Fronteras en la Franja de Gaza, dependiente del Ministerio del Interior gazatí, dijo en un comunicado que entre las 710 personas que han recibido permiso figuran 159 de Alemania, 103 de Rumanía y 101 de Ucrania.

Asimismo, hay 80 personas con pasaporte de Canadá, 61 con documentos de Francia, 51 con pasaporte de Moldavia y 46 con pasaporte de Filipinas. Por último, han recibido autorización dos con ciudadanía de Canadá.

El paso de Rafah abrió el 2 de noviembre por primera vez desde el 7 de octubre para permitir la evacuación de heridos y la salida de palestinos con pasaportes extranjeros.

Previamente, había sido abierto en varias ocasiones, pero sólo para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. (Télam)