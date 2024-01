Hamas dijo que Israel no revisará los envíos de medicamentos para la Franja de Gaza

El movimiento islamista palestino Hamas afirmó hoy que Israel "no inspeccionará" los envíos de medicamentos a la Franja de Gaza, tras el acuerdo alcanzado con la mediación de Qatar, y sostuvo que por cada caja destinada a los rehenes israelíes se entregarán 1.000 para el pueblo palestino.

"El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó una petición para entregar medicinas a los prisioneros de guerra de Hamas con 140 tipos de medicamentos, así que se han fijado condiciones", explicó en su mensaje Mousa Abu Marzook, alto funcionario político del grupo islamista, en la red social X.

"No habrá inspecciones a los envíos de medicinas por parte del Ejército enemigo", agregó Marzook, una condición que fue autorizada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

"Por cada caja de medicinas (a los rehenes), mil para nuestro pueblo. Se entregarán los medicamentos a través de un país en el que confiemos", detalló Marzook, quien recalcó el CICR trasladará los medicamentos a "cuatro hospitales que cubren todas las zonas de la Franja de Gaza".

Asimismo, indicó que entre las condiciones figura "entregar más ayuda y comida" para el pueblo palestino de la Franja de Gaza, según la agencia de noticias Europa Press.

Mazook reveló que Francia se ofreció a hacer la entrega, pero que Hamás "se negó por la falta de confianza en el Gobierno francés, su posición de apoyo a la ocupación israelí y su oposición a las aspiraciones de libertad y retorno del pueblo palestino".

"Somos nosotros los que hemos pedido a nuestros hermanos en Qatar que entreguen los medicamentos porque confiamos en ellos, y se han mostrado de acuerdo", subrayó.

Además, aseguró que "Netanyahu miente de nuevo" y que fue Hamas "el que ha determinado la cantidad, el mediador, el mecanismo de distribución y la entrega de medicamentos al norte de Gaza a pesar de la prohibición de Israel desde hace más de cien días".

En este contexto, dos aviones militares qataríes con remedios llegaron hoy al aeropuerto egipcio de Al Arish, en la península del Sinaí, y aguardan para ser trasladados a la Franja de Gaza en las próximas horas.

Qatar confirmó ayer que Israel y Hamas habían logrado un acuerdo para el suministro de medicamentos a rehenes israelíes y a la población palestina en Gaza, en el marco de la ofensiva militar lanzada por Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.

De los 240 secuestrados en el sur de Israel por comandos islamistas el 7 de octubre, 132 siguen cautivos en Gaza y se considera que 25 de ellos murieron, sin que se haya restituido hasta el momento sus cadáveres, según las autoridades israelíes.

Un centenar de rehenes fueron liberados durante una tregua humanitaria a finales de noviembre, a cambio de la liberación de presos palestinos en Israel, acuerdo que también fue negociado por Qatar.

Al menos un tercio de los secuestrados en el ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre sufren enfermedades crónicas y necesitan medicamentos, según el colectivo de familiares de rehenes "Bring them home now" ("Tráiganlos a casa ahora").

Las autoridades del enclave han denunciado hasta ahora más de 24.400 palestinos muertos, a los que se suman más de 335 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.

(Télam)