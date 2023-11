Hamas liberó 24 rehenes tras inicio de la tregua y aguarda salida de los palestinos de la cárcel

Los 13 rehenes israelíes que fueron liberados esta mañana por Hamas, junto a otras 11 personas secuestradas, llegaron a Israel, luego de ser trasladados desde Egipto, tras el acuerdo negociado con mediación de Qatar, a las pocas horas de entrada en vigencia de una tregua de cuatro días en la guerra que libran Israel y el movimiento islamita palestino.

Los rehenes llegaron a Egipto a través del paso de Rafah, en la frontera con la Franja de Gaza, y de inmediato quedaron bajo la escolta de efectivos militares de Israel, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Los secuestrados que han regresado a Israel están escoltados por miembros de las Fueras de Defensa de Israel y ahora se encuentran en territorio israelí. Una unidad de élite de las FDI y del Shin Bet (la Inteligencia israelí) los acompañan", indicó el Ejército en un comunicado.

Los rehenes seguirán custodiados por los militares hasta que "se encuentren con sus familiares en los hospitales" a los que sean trasladados.

"Saludamos y abrazamos a los secuestrados que regresan a casa. Seguiremos trabajando junto con las autoridades para lograr el regreso de todos los secuestrados", agregó el comunicado, que también pidió a la población israelí "paciencia, sensibilidad y respeto a la privacidad" de los rehenes y sus familias.

Los nombres y edades de los rehenes liberados son Channa Katzir (77); Margalit Mozes (77); Yafa Ader (85); Hannah Perry (79); Adina Moshe (72); Danielle Aloni (44) y su hija Emilia Aloni (9); Ruthi Monder (78); Keren Monder (54) y Ohad Monder (9); Aviv Asher (2); Raz Asher (5) y Doron Katz-Asher, (34).

En un primer momento circuló una información que aseguraba que Danielle Aloni y su hija Emilia tenían nacionalidad argentina, pero una fuente de la Embajada de Israel en Buenos Aires consultada por Télam dijo que estas personas tienen familiares en Argentina pero no son ciudadanas argentinas.

En tanto, una fuente política israelí citada por la agencia de noticias Ansa dijo además que 12 de los 13 rehenes israelíes son del kibutz Nir Oz, según lo afirmó el Canal 12 de televisión. Del total de secuestrados, unos 75 pertenecen a ese kibutz y 13 de ellos son niños.

La puesta en libertad de estos 13 rehenes se produjo 49 días después de su secuestro, tras el ataque terrorista de milicianos palestinos del 7 de octubre, en el que mataron a más de 1.200 personas, en su gran mayoría civiles, y secuestraron a más de 240 personas.

De esos secuestrados sólo habían liberado hasta a hoy a cuatro personas, todas mujeres.

Ese ataque provocó una guerra abierta entre Israel y el grupo islamista en el enclave palestino, donde se registraron hasta hoy cerca de 15.000 muertos palestinos, de los cuales 6.100 son niños, según Hamas, que gobierna la Franja de Gaza.

Aparte de los 13 rehenes israelíes, la delegación del Comité Internacional de Cruz Roja en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados confirmaron que fueron liberados diez tailandeses y un filipino, con los que eran 24 personas liberadas "en forma segura", dijo el organismo internacional en un comunicado.

"Es un tremendo alivio que después de soportar semanas de angustia, finalmente puedan reunirse con sus familias", sostuvo la delegación de CIRC en un mensaje difundido a través de la red social X.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, confirmó las 24 liberaciones y también la puesta en libertad de 39 presos palestinos, tal y como estaba previsto, en "cumplimiento de los compromisos del primer día de acuerdo".

El pacto establece como objetivo la liberación de 50 rehenes retenidos en la Franja de Gaza a cambio de 150 presos palestinos, con una proporción de uno a tres que se ha mantenido en este primer canje. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha había avisado de que no completaría su parte hasta que no hubiesen salido los primeros secuestrados.

La tregua se inició a las 7 de hoy (2 de la madrugada de la Argentina) luego de una intensificación de ataques del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza.

El brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzedin al Qasam, confirmó "un cese de todas las operaciones militares" durante cuatro días a partir de hoy y el canje de un total de 50 rehenes, mujeres y niños, a cambio de la liberación de tres presos palestinos por cada secuestrado.

Israel confirmó que recibió una "primera lista de nombres" de rehenes y que está "en contacto con todas las familias".

Asimismo, difundió una lista de 300 prisioneros palestinos que pueden ser excarcelados, entre ellos 33 mujeres y 267 menores de 19 años.

La comunidad internacional acogió el acuerdo con optimismo, viéndolo como un primer paso hacia un cese del fuego duradero.

La ONU lo calificó de "paso importante", pero consideró que "queda mucho por hacer", indicó la agencia de noticias AFP.

El Gobierno israelí aceptó la tregua a pesar de la oposición interna.

"A menudo debo elegir entre una decisión difícil y otra todavía más difícil, y este es particularmente el caso con los rehenes", dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Entre los 267 jóvenes palestinos de menos de 19 años que deberán ser liberados figuran 49 miembros de Hamas.

"Pusimos como condición que las mujeres y niños palestinos presos" sean liberados "por orden de antigüedad" en las cárceles israelíes, declaró Bassem Naim, alto cargo de Hamas.

La mayoría de los prisioneros son originarios de Cisjordania ocupada pero cinco son de la Franja de Gaza, según un responsable israelí que habló bajo condición de anonimato.

En las horas previas a este alto el fuego temporal, los combates continuaron toda la noche en este pequeño territorio de 360 kilómetros cuadrados sobre el cual Israel impone desde el 9 de octubre un "asedio total", cortando el suministro de agua, comida, electricidad y combustible.

La agencia palestina Wafa informó de bombardeos israelíes que provocaron "decenas" de muertos en diferentes sectores de Gaza.

La Yihad Islámica Palestina, que participa en los combates, informó de enfrentamientos en el corazón de Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

Un conductor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue asesinado en el norte de la Franja de Gaza, junto con varios miembros de su familia, comunicó este viernes la organización, citada por la agencia de noticias Sputnik.

"Estamos profundamente entristecidos por la matanza de nuestro estimado colega Abdellatif Ali Moussa, así como de varios miembros de su familia, en el norte de la Franja de Gaza. Abdellatif trabajó como conductor del CICR durante unos 20 años", publicó el Comité en la red social X.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó hoy a Israel de "matar periodistas" que "tratan de contar al mundo la tragedia" que se vive en la Franja de Gaza.

"Israel está matando especialmente a periodistas que intentan anunciar al mundo la tragedia humanitaria de Gaza a pesar de todas las dificultades. Como resultado de los ataques de Israel, más de 60 periodistas han sido asesinados hasta ahora", dijo Erdogan durante una Cumbre Internacional de Comunicación Estratégica organizada por la Presidencia turca.

El Gobierno de Egipto, en tanto, aseguró hoy que ha "intensificado sus contactos" con Israel y Hamas para "consolidar" la tregua.

"Estos contactos buscan evitar violaciones, especialmente después de que Israel haya abierto fuego en los alrededores del Hospital Indonesio", en el norte de la Franja, según un comunicado publicado por el Servicio de Información Estatal egipcio a través de su página web.

Con el inicio de la tregua comenzaron a entrar en Gaza los primeros camiones con ayuda humanitaria a través del paso de Rafah, en la frontera con Egipto. (Télam)