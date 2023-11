Hamas liberó más rehenes, entre ellos seis con nacionalidad argentina

El movimiento islamista palestino Hamas liberó hoy en la Franja de Gaza a otros 11 rehenes tomados en su ataque a Israel del mes pasado, entre los que se encuentran seis personas con nacionalidad argentina, mientras el país hebreo excarceló a 33 presos palestinos, en el último día de la tregua que podría extenderse por otras dos jornadas, informaron autoridades.

El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, confirmó esta noche (la tarde en la Argentina) que el cuarto intercambio de rehenes por presos palestinos estaba "en marcha" en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Más tarde, las FDI reportaron sucesivamente en sus canales oficiales que esos rehenes estaban en camino a territorio israelí y, al final, que ya habían llegado.

"Tras un examen médico inicial, nuestras fuerzas los acompañarán hasta que se reúnan con sus familias", dijeron en el último comunicado.

En tanto, Hamas publicó en Telegram la lista de 30 presos palestinos que iban a ser liberados hoy a cambio de los rehenes israelíes.

En esa nómina había tres mujeres y varios menores de Jerusalén, Ramala, Yenín, Hebrón o Naplusa.

Por su parte, Qatar, que oficia de mediador, aseguró que entre los israelíes liberados hay personas que también cuentan con ciudadanía de Francia, Alemania y Argentina.

"Los liberados de las cárceles israelíes incluyen 30 menores y tres mujeres, mientras los israelíes liberados de Gaza incluyen tres ciudadanos franceses, dos ciudadanos alemanes y seis ciudadanos argentinos", todos con doble nacionalidad, dijo el vocero de la cancillería de Qatar, Majed Al Ansari, en la red social X.

En tanto, la Cancillería argentina informó que los ciudadanos argentinos liberados son Karina Engelbert, de 50 años; sus dos hijas Mika y Yuval Angel, de 18 y 10 años respectivamente; Sharon Cuño, (esposa de argentino) y a sus dos hijas: Julie y Emma, ambas de 3 años.

Las liberaciones se produjeron en virtud del acuerdo alcanzado la semana pasada entre el grupo islamista palestino y el gobierno israelí, con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto.

El acuerdo, que comenzó a regir el jueves y, en principio, expira hoy por la noche, estableció cuatro días de tregua que deberían permitir la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Con el intercambio de hoy, se alcanzó el número de rehenes liberados que estaba previsto, además de una veintena de extranjeros, así como el de palestinos excarcelados.

La prórroga de la tregua por dos días más fue anunciada hoy por Hamas y Qatar, y se esperaba que fuera confirmada esta noche por Israel.

"Estamos trabajando con mediadores sin cesar, nada es definitivo hasta que pasa realmente; las cosas avanzan hoy también, pero hay que tener paciencia", dijo un vocero de Hamas, según el diario The Times of Israel.

El 7 de octubre, milicianos de Hamas y del grupo Yihad Islámica se infiltraron en Israel desde la Franja de Gaza, mataron a 1.200 personas y secuestraron a alrededor de 240, incluyendo una veintena de argentinos.

Más de 14.800 palestinos, incluyendo unos 6.000 niños, murieron desde entonces por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, y 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes del enclave tuvieron que abandonar sus casas por la violencia, según Hamas.

Hagari criticó además los vídeos publicados por Hamas con imágenes de la entrega de rehenes a personal del CICR: "Ni siquiera las decenas de vídeos de terroristas despidiéndose con la mano pueden ocultar la brutalidad de Hamas".

Igualmente, se refirió a la situación de la familia Bibas, cuyos miembros habrían sido entregados por Hamas a otro grupo armado.

Hagari subrayó que la responsabilidad sigue siendo de Hamas.

El Ejército israelí había alertado previamente que Yarden y Shiri Bibas, junto con sus dos hijos de cuatro años y nueve meses, Ariel y Kfir, respectivamente, fueron entregados a otra milicia palestina y que están actualmente retenidos en la ciudad palestina de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Sobre Elma Avraham, de 84 años, quien fue liberada el domingo por las milicias palestinas en estado crítico, Hagari destacó que fue trasladada a toda prisa a un hospital.

"Elma tiene 84 años. Es madre, abuela y bisabuela", comentó.

"Elma fue tomada como rehén durante la masacre de Hamas del 7 de octubre. Fue arrastrada a Gaza en la parte trasera de una motocicleta. Ha estado 51 días y noches cautiva de Hamas. La tenían en condiciones duras, le negaron la medicación vital que necesitaba y no fue visitada por la Cruz Roja", explicó.

"Cuando fue liberada estaba en estado crítico. Elma nos recuerda cuál es nuestra misión. Ahora está en casa y atendida, pero ¿quién atiende a los demás rehenes que están en Gaza?", se preguntó.

Y agregó: "Hay más de 150 de nuestros rehenes -hombres, mujeres, niños, bebés-. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Quién retiene a un bebé de 10 meses, Kfir Bibas?", ha reprochado.

Además, pidió a las organizaciones internacionales, en particular al CICR, que utilicen "las herramientas a su alcance" para acceder a los rehenes y "garantizar que están recibiendo la atención sanitaria que necesitan". (Télam)