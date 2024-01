Hamas publica un video de tres rehenes israelíes en Gaza

El movimiento islamista palestino Hamas publicó hoy un video en el que muestra a tres mujeres israelíes que están rehenes en la Franja de Gaza.

En un video de cinco minutos de duración, las soldados Daniella Gilboa y Karina Ariev, y la civil Doron Steinbrecher, se identifican y piden al Gobierno israelí que las devuelva a su casa, informó el diario The Times of Israel.

Hamas dijo que el video fue grabado el día 107 de la guerra, es decir, a principios de esta semana, aunque no proporcionó ninguna evidencia que respalde la afirmación.

El grupo palestino ya había mostrado imágenes similares de los rehenes capturados en su ataque del 7 de octubre, en lo que Israel considera una guerra psicológica.

La inédita incursión militar del grupo islamista palestino dejó unos 1.2000 muertos en Israel, en su mayoría civiles, y alrededor de 240 personas fueron secuestradas, entre ellas una veintena de nacionalidad argentina.

Un centenar fueron liberadas durante una tregua a fines de noviembre, pero otro tanto sigue en cautiverio.

Por informes de inteligencia se considera que una treintena de rehenes murió en diversas circunstancias, incluso por haber sido alcanzados por ataques israelíes lanzados para "aniquilar" a Hamas, en el poder en Gaza desde 2007. (Télam)