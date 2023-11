Hamas reporta un bombardeo israelí contra mayor hospital de Gaza, con 13 muertos

El Gobierno de Hamas en la Franja de Gaza afirmó que 13 personas murieron y decenas resultaron heridas hoy en un bombardeo israelí contra el mayor hospital del enclave palestino.

"Trece mártires y decenas de heridos hoy en un bombardeo israelí contra el complejo de Al Shifa", precisó el Gobierno del movimiento islamista palestino en un comunicado replicado por la agencia de noticias AFP.

El director del hospital, Mohammad Abu Salmiya, detalló que "tanques israelíes dispararon contra el hospital Al Shifa".

Hasta el momento, el Ejército israelí no hizo ningún comentario.

Ayer, Israel informó de intensos combates cerca del hospital y afirmó que había matado a decenas de combatientes y destruido túneles de Hamas.

El Ejército israelí acusó repetidamente a Hamas de utilizar hospitales, en particular el de Al Shifa, para coordinar sus ataques y también como escondites para sus comandantes, pero las autoridades de Hamas y médicos negaron estas acusaciones.

El hospital Al Shifa, el centro médico más grande de Gaza, quedó la semana pasada en el centro de la polémica por el bombardeo letal israelí contra una caravana de ambulancias en sus inmediaciones en un ataque que generó una condena internacional, que tuvo un saldo de "13 muertos y 26 heridos", según Hamas.

A principio de esta semana, el Ministerio de Salud de Hamas informó que 16 de los 35 hospitales de la Franja de Gaza se encontraban fuera de servicio, algunos porque habían sido bombardeados y otros porque no tenían combustible para hacer funcionar sus generadores.

Israel prometió "aniquilar a Hamas" en represalia por el ataque múltiple que perpetró el 7 de octubre en territorio israelí, en el que el movimiento islamista palestino mató a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 240, entre ellas una veintena con nacionalidad argentina.

Gaza está bajo asedio desde entonces y los ataques de Israel dejaron más de 10.800 muertos, principalmente civiles, de acuerdo con el movimiento palestino que gobierna en la Franja de Gaza.

Abu Mohammad, de 32 años, se refugió en este hospital junto con 15 miembros de su familia, tras huir de los bombardeos que se registraron en su barrio, ubicado en el noreste del enclave.

"No queda ningún lugar seguro. El ejército atacó Al Shifa. No sé qué hacer", expresó.

"Hay tiroteos en el hospital. Tenemos miedo de salir", añadió Mohammad.

Según testigos, el Ejército israelí rodeó con tanques algunos hospitales de Ciudad de Gaza, lo que obliga a cientos de miles de personas a huir hacia el sur del territorio palestino durante las últimas semanas.

Imágenes de AFPTV mostraron una bola de fuego y humo elevándose sobre la ciudad al amanecer y se escucharon sonidos de aparentes disparos y explosiones.

