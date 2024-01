Hezbollah lanza 62 cohetes a Israel como "respuesta inicial" a la muerte del número dos de Hamas

El movimiento chiita libanés Hezbollah afirmó hoy que lanzó 62 cohetes contra una base militar israelí como "respuesta inicial" a la muerte del número dos del movimiento islamista palestino Hamas en Beirut, en un ataque que el grupo atribuye a Israel y que amenaza con una expansión del conflicto que tiene como epicentro la Franja de Gaza.

"Como parte de la respuesta inicial al crimen del asesinato del gran líder, el jeque Saleh al-Arouri (…) la resistencia islámica atacó la base de control aéreo de Meron con 62 misiles de varios tipos", dijo el grupo libanés, aliado de Irán y de Hamas, en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

El Ejército israelí confirmó la ofensiva contra su base militar, tras constatar al menos 40 cohetes en vuelo, la mayoría interceptados, y no informó de víctimas.

El lanzamiento masivo de cohetes activó las alertas en unas 90 comunidades del norte del país, pero las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que solamente la base ubicada en el monte Meron fue tomada como blanco, de acuerdo al medio local Times of Israel.

Los militares israelíes dijeron que realizaron un contraataque que habría alcanzado "una célula terrorista responsable de los lanzamientos"

Israel no reivindicó su responsabilidad en el ataque contra Arouri, el primero en la capital libanesa desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre pasado.

Ese día, milicianos de Hamas lanzaron un ataque sobre territorio israelí que dejó cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos.

Israel declaró la guerra y desató una ofensiva contra la Franja de Gaza que dejó al menos 22.700 muertos, entre ellos mujeres y niños, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud del enclave gobernado por Hamas.

La frontera entre Israel y Líbano también se convirtió en escenario de conflicto, pero el asesinato de Arouri el martes en un bastión del grupo libanés en el sur de Beirut hace temer una escalada.

En un discurso pronunciado ayer, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que la respuesta contra Israel por la muerte del número dos de Hamas será "inevitable",

En este contexto, el máximo responsable diplomático de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, comenzó hoy su visita a Líbano con una reunión con el primer ministro del país, Najib Mikati.

El encuentro tuvo lugar solo horas después de que Hezbollah anunciara el lanzamiento de más de 60 cohetes contra la base militar de Meron.

Un poco antes de la reunión, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE publicó un mensaje en la red social X en el que se declara "contento de estar de vuelta en Líbano" para expresar su respaldo al pueblo libanés y sus autoridades "durante estos tiempos difíciles".

"Mantendré importantes reuniones sobre el impacto de la guerra de Gaza en Líbano y la región", añadió Borrell, quien marcó como "prioridades" la necesidad de "impedir una escalada regional", así como la de "avanzar en los esfuerzos diplomáticos con miras a crear las condiciones para alcanzar una paz justa y duradera entre Israel, Palestina y para la región". (Télam)