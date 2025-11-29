Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incidente vial que comenzó como un choque menor terminó convertido en un impactante episodio de violencia vial, que dejó a un hombre colgado de un colectivo en movimiento para impedir que el conductor escapara, luego de que el micro impactara su camioneta.

El protagonista del hecho fue Alan Muñoz, quien relató que él y su acompañante iban a girar en avenida Walker Martínez hacia La Florida cuando su camioneta adelantó al micro, que estaba estacionado. Según su testimonio, el bus inició la marcha repentinamente y los chocó en el borde derecho del vehículo.

“El micro estaba estacionado con los gatos. Nosotros adelantamos… parte y nos choca en el borde derecho de la camioneta”, explicó el hombre.

Antes del segundo impacto, la situación ya se había tensado. Enrique Sanhueza, testigo del siniestro, aseguró haber visto cómo Muñoz “golpeaba el vidrio del micro con un martillo u objeto contundente”.

Sin embargo, Muñoz subrayó que la confrontación escaló cuando el conductor del micro lo escupió, lo que generó un empujón defensivo para quitarlo de encima. Segundos después, el hombre afirmó que el colectivero sacó una corta pluma (arma cortante) desde debajo del asiento y lanzó 3 a 4 puñaladas hacia ellos. “Cuando se sube a la micro, saca una corta pluma, nos tira tres, cuatro punzadas entre mí y mi compañero”, narró Muñoz.

Aferrado al parabrisas: “Porque mi vida dependía de eso”

El momento más impactante de la secuencia —captado por testigos y viralizado en redes— ocurrió cuando el conductor avanzó con Muñoz aferrado al parabrisas del micro “unos 50 metros más allá”, como si “nada pasara”.

Una testigo del hecho señaló que la camioneta se detuvo frente al micro para bloquearle el paso, temiendo un nuevo choque. “Ya se le paró enfrente… Si se le corre la micro, lo va a volver a chocar”, dijo la mujer.

Robo durante la trifulca

Muñoz también expresó que, en medio de la pelea, desconocidos aprovecharon el caos para robarle objetos de la camioneta, que —según dijo— había sido impactada tres veces previamente en la vía pública sin respuestas claras de las empresas. Según dijo, un micro lo había chocado antes y tardaron años en hacerse responsables. Por eso reaccionó de manera tan temeraria. No quería que escapara.

Muñoz admitió luego: “Sé que no fue la mejor manera de mediar las cosas”.

Empresas de buses bajo la lupa: debates que vuelven con fuerza

El caso despertó un profundo debate público sobre cómo se fiscaliza a empresas de transporte y conductores profesionales en Chile. Alberto Escobar, director de Movilidad de Automovil Club Chile, planteó un cuestionamiento directo: “¿Qué está pasando con el control de las empresas? ¿Cómo están seleccionando lo que estamos permitiendo como choferes?”.

Escobar subrayó que la culpa no es solo del conductor u operador, sino de los procesos internos de selección, formación y seguimiento de las empresas de buses.

¿Test psicológico para licencias profesionales? Un vacío legal en Chile

Otra discusión clave surgió en torno a la salud mental de los conductores profesionales y la evaluación psicológica al obtener una licencia profesional, requerimiento que, tal como señaló otro narrador, no está establecido explícitamente por ley en el país. “Quizá un test psicológico al momento de sacar la licencia profesional y acompañamiento en temas de salud mental para los empleados, cosas que no se establecen por ley hasta el momento”, alertó el registro audiovisual.

Municipios y transporte público: idoneidad moral y física como requisito

Desde la institucionalidad, Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano, detalló que cada municipio debe acreditar la idoneidad física y moral para manejar, además de cruzarla con eventuales antecedentes judiciales. “Por eso se hace el enlace con cualquier antecedente que la persona pueda tener, por ejemplo, judicial”, remarcó Tapia.

Investigación interna

La empresa Buses Vule, a cargo del recorrido 322, emitió un comunicado asegurando que activó los protocolos internos de investigación para “determinar responsabilidades y adoptar medidas disciplinarias y formativas”.