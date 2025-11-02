Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche del sábado quedó marcada por el horror en el Reino Unido luego de un violento ataque con cuchillo a bordo de un tren que se dirigía a Londres. El hecho dejó diez heridos, dos de ellos en estado crítico, y generó pánico entre los pasajeros, quienes creyeron estar presenciando un atentado terrorista.

Las autoridades confirmaron que dos sospechosos fueron detenidos y permanecen bajo custodia policial. Si bien se activó de forma preventiva el protocolo antiterrorista, la investigación sostiene que se trató de un episodio aislado.

Pánico en un tren hacia Londres

El ataque ocurrió alrededor de las 19:39 del sábado en un tren operado por LNER, que viajaba desde Doncaster hacia la estación King’s Cross de Londres. La formación realizó una parada de emergencia cerca de Huntingdon, a unos 120 kilómetros de la capital británica, luego de que varios pasajeros alertaron sobre personas apuñaladas dentro de los vagones.

Testigos relataron escenas de terror y confusión. Olly Foster, uno de los pasajeros, contó a la BBC que escuchó gritos desesperados y pensó que se trataba de una broma de Halloween hasta que vio sangre en su mano tras apoyarse en una silla. “Corred, corred, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo”, recordaron los pasajeros que gritaban en medio del caos.

Víctimas y estado de salud

El superintendente de la Policía de Transporte Británica, John Loveless, informó que de las diez personas heridas, nueve habían sido reportadas inicialmente en estado crítico, pero cuatro ya recibieron el alta médica. Otras dos permanecen en estado crítico mientras continúan los tratamientos de emergencia.

“La investigación avanza rápidamente”, señaló Loveless, destacando que las autoridades trabajan para esclarecer las motivaciones del ataque.

Dos detenidos y sin vínculo terrorista

Los sospechosos, ambos nacidos en el Reino Unido, fueron arrestados poco después del incidente. Se trata de un hombre británico negro de 32 años y otro de 35 años con ascendencia caribeña.

Aunque la policía activó inicialmente el protocolo “Plato” —utilizado en casos sospechosos de terrorismo—, el mismo fue desactivado tras descartar vínculo con un ataque extremista. El secretario de Defensa, John Healey, aseguró que la evaluación preliminar indica que se trató de “un incidente aislado”.

Reacción política y consecuencias en el transporte

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su consternación y apoyo a las víctimas, afirmando que sus pensamientos están con todos los afectados después del “horrible incidente”.

La operadora ferroviaria LNER advirtió de “una gran interrupción” en el servicio hasta el lunes debido a las investigaciones y procedimientos de seguridad en curso, afectando miles de desplazamientos.

Una investigación que continúa

Las autoridades mantienen todas las líneas de investigación abiertas para determinar el móvil del ataque, mientras la población británica continúa conmocionada por un hecho que reavivó temores de violencia en el transporte público.

La policía instó a los testigos a aportar información y aseguró un amplio despliegue de seguridad en trenes y estaciones del país, en un intento por transmitir calma tras una noche que paralizó a Londres y al Reino Unido.