HRW acusa a Israel de usar la hambruna de la población de Gaza como parte de su estrategia

Internacional Human Rights Watch (HRW) acusó hoy al Gobierno israelí de someter intencionadamente a la población civil de Gaza a una hambruna como parte de su ofensiva en el asediado territorio palestino, a lo que Israel le respondió a la organización no gubernamental acusándola de "antisemita y antiisraelí".

"El gobierno israelí utiliza la inanición de civiles como método de guerra en la Franja de Gaza ocupada, lo que constituye un crimen de guerra", denunció en un informe la ong con sede en Nueva York.

"Las fuerzas israelíes bloquean deliberadamente el suministro de agua, alimentos y combustible, al tiempo que impiden intencionadamente la ayuda humanitaria, arrasando aparentemente zonas agrícolas y privando a la población civil de objetos indispensables para su supervivencia", añadió.

El gobierno israelí replicó a HRW, acusándola de ser una "organización antisemita y antiisraelí".

"Human Rights Watch (…) no condenó el ataque contra ciudadanos israelíes y la masacre del 7 de octubre, y no tiene base moral para hablar de lo que ocurre en Gaza si hacen la vista gorda ante el sufrimiento y ante los derechos humanos de los israelíes", declaró a la AFP Lior Haiat, portavoz de la Cancillería.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el sangriento ataque de Hamás el 7 de octubre, cuando el movimiento islamista palestino mató a 1.400 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestró a otras 250, entre ellos una veintena de argentinos, según las autoridades.

El ministerio de Salud de Hamás, que gobierna el territorio palestino, afirma que más de 18.800 personas, en su mayoría mujeres y menores de 18 años, han muerto por la ofensiva de Israel en respuesta.

Tras meses de intensos bombardeos y combates, la mayor parte de la población de la Franja de Gaza se ha visto desplazada y sufre la escasez de alimentos, agua, combustible y medicinas.

Israel aprobó el viernes la entrega "temporal" de ayuda a través de su paso fronterizo de Kerem Shalom. Un primer convoy entró ayer, indicó un funcionario de la Media Luna Roja egipcia bajo condición de anonimato. (Télam)