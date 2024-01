Hungría afirma que está dispuesta a concluir el trámite de adhesión de Suecia a la OTAN

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, garantizó hoy al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que su Gobierno sigue apoyando la integración de Suecia en la Alianza Atlántica y está dispuesto a "concluir la ratificación" de los protocolos de adhesión.

Al término de una conversación telefónica entre ambos líderes, Orban aseguró que seguirá instando al Parlamento a dar luz verde a dichos protocolos y a terminar el proceso "en cuanto haya oportunidad", algo que se da por hecho debido a que su partido, Fidesz, domina con claridad la Asamblea Nacional.

Tras el visto bueno dado ayer por Turquía, Hungría es el único país de la Alianza al que le falta completar el trámite que requiere el visto bueno unánime de todos los socios.

"Espero que la ratificación se produzca en cuanto el Parlamento vuelva a reunirse", expresó Stoltenberg, quien celebró el "claro apoyo" del Gobierno húngaro a la incorporación de Suecia al bloque.

Horas antes, Stoltenberg había aplaudido la finalización del trámite parlamentario en Turquía para aprobar el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, esperando que ahora Hungría, último aliado por ratificar, finalice "pronto" con la tramitación.

"Acojo con satisfacción el voto de la Gran Asamblea Nacional de Turquía para ratificar el ingreso de Suecia en la OTAN", apuntó el jefe político de la OTAN.

Orban, si bien no dio fechas, invitó a su homólogo sueco, Ulf Kristersson, a visitar Hungría y "negociar" la adhesión, aunque el Gobierno de Suecia le respondió que el acuerdo político ya existe y no caben nuevas vías de diálogo sobre este asunto.

"Todos los aliados de la OTAN acordaron en Vilna invitar a Suecia a unirse a nuestra alianza, y Suecia ha cumplido sus compromisos", recordó Stoltenberg antes de la llamada con Orban, en declaraciones enviadas a la agencia de noticias Europa Press.

En la organización militar desde hace meses dan por hecho el 'sí' de Budapest, atribuyendo el retraso en la tramitación a cuestiones que tienen que ver más con debates en la Unión Europa (UE), como el acceso de Hungría a fondos europeos congelados, y no tanto de la Alianza Atlántica.

Turquía había dilatado la aprobación de la entrada de Suecia en la OTAN tras alegar preocupaciones de seguridad y acusar a Estocolmo de no combatir a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) a los que Ankara considera "terroristas".

Las condiciones turcas para entrar en la OTAN obligaron a Suecia a realizar una reforma constitucional y a introducir reformas legislativas para redoblar la "lucha contra el terrorismo".

El desbloqueo del trámite llegó en la pasada cumbre de líderes de la OTAN en Lituania, en la que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, levantó su veto tras los pasos dados por Estocolmo para reforzar su cooperación con Turquía.

Estocolmo presentó su candidatura poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, al mismo tiempo que la vecina Finlandia, que fue admitida el pasado abril. (Télam)