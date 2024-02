Hungría elige al jurista Sulyok nuevo presidente tras dimisión de Novak

El Parlamento de Hungría eligió hoy nuevo presidente del país al jurista Tamas Sulyok, después de que dimitiera Katalin Novak a raíz de un escándalo provocado por el indulto que le concedió a un ex subdirector de un hogar para menores por encubrir abusos sexuales.

Sulyok, de 67 años, y presidente del Tribunal Constitucional desde 2016 -cargo que ahora dejará- reemplazará como jefe de Estado húngaro a Novak, la primera mujer presidenta de este país, de 46 años.

Sulyok prestó juramento al terminar la votación y asumirá el cargo el 5 de marzo, informó la agencia AFP.

Su elección se produce unas semanas después de que Novak presentara su dimisión el 10 de febrero por un indulto que concedió en abril de 2023 a un subdirector de un hogar de menores por encubrir abusos cometidos por su director contra internados niños y adolescentes.

Novak, cercana políticamente al primer ministro Viktor Orban, reconoció haber cometido "un error" por su amnistía, que concedió durante una visita del papa Francisco a Budapest.

El ex subdirector del hogar de menores había sido condenado en 2022 a más de tres años de cárcel por encubrir los abusos sexuales.

La oposición húngara había pedido la renuncia de Novak, ex ministra de Asuntos de la Familia, desde que el portal de noticias independiente 444 revelase la decisión.

Para reemplazar a Novak, el partido gobernante Fidesz apostó por un perfil mucho más discreto y sin filiación política.

De esta manera, Orban busca cerrar un escándalo que desencadenó importantes manifestaciones en el país en febrero, con 130.000 personas.

Novak era desde marzo de 2022 la primera mujer presidenta de Hungría, un cargo principalmente protocolar. (Télam)