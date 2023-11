Hunter Biden confirma su disposición a declarar ante la Cámara de Representantes

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense, Joe Biden, confirmó su predisposición a declarar en diciembre ante la comisión de control de la Cámara de Representantes que investiga la posibilidad de iniciarle un juicio político a su padre, anunció hoy su defensa, si bien propuso que su declaración sea pública y no a puerta cerrada como se le pidió.

Los representantes republicanos citaron a principios de mes a Hunter Biden para el 13 de diciembre y al hermano del presidente, James Biden, el 6 de ese mes para conocer los negocios de la familia, como parte de su investigación.

"Hemos visto cómo utilizan sesiones a puerta cerrada para manipular, incluso distorsionar los hechos y desinformar al público. Por lo tanto, proponemos que sea abierta", respondió por carta el abogado de Biden, Abbe Lowell, al presidente de esta comisión, el republicano James Comer, informó NBC y replicó la agencia de noticias Europa Press.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, del opositor Partido Republicano, anunció en aquel momento que la investigación le permitirá a los comités de la Cámara Baja recopilar datos concretos sobre la acusación contra Biden de supuestamente haber abusado de su poder cuando era vicepresidente en la administración de Barack Obama (2009-2017) para facilitar los negocios en el extranjero de su hijo Hunter.

Con este argumento, los republicanos de la Cámara de Representantes, que ostentan la mayoría desde enero, están llevando a cabo una serie de investigaciones parlamentarias sobre los asuntos de Hunter Biden, el hijo menor del presidente.

La investigación para un posible 'impeachment' estará dirigida por el presidente del Comité de Supervisión y Transparencia, James Comer, el presidente del Comité de Asuntos Judiciales, Jim Jordan, y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith.

Comer respondió a esta propuesta acusando al hijo del presidente de Estados Unidos de intentar “seguir sus propias reglas" en lugar de seguir las "que se exigen a todos los demás", según el comunicado publicado por la comisión en su perfil de la red social X.

"Eso no será del agrado de los republicanos de la Cámara de Representantes", reconoció Comer, quien, no obstante, concede que Hunter tenga la oportunidad de hablar paralelamente a esta citación en un lugar público.

La defensa de Hunter Biden recordó el nulo éxito de estas maniobras de los republicanos de vincular las actividades comerciales de su cliente con las de su padre, al tiempo que reprochó que presten "toda su atención" en la familia Biden, "mientras hacen la vista gorda" con el clan de los Trump y sus negocios.

Lowell insistió en que Hunter Biden es un ciudadano particular que nunca ocupó cargo público alguno, ni trabajó en ningún negocio familiar, a diferencia de los miembros de la familia Trump.

Los republicanos presentes en la comisión de control de la Cámara sostienen que la familia Biden creó más de veinte empresas fantasmas -la mayoría de ellas cuando Joe Biden era vicepresidente- para ocultar una serie de pagos por parte de rivales políticos desde el extranjero.

La apertura de un procedimiento de juicio político es reclamada desde hace meses por el ala trumpista del Partido Republicano, con la que McCarthy tuvo que hacer numerosos compromisos para acceder al poder en enero.

Los demócratas respondieron que estos esfuerzos de la derecha no son más que cortinas de humo utilizadas para ocultar los problemas legales que se le acumulan al expresidente Donald Trump, inculpado penalmente cuatro veces en menos de seis meses.

Hasta ahora, nunca un presidente ha sido destituido en un juicio político en la historia de Estados Unidos.

Tres fueron acusados: Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Trump en 2019 y 2021, pero todos fueron absueltos.

Richard Nixon renunció en 1974 para evitar una destitución segura por parte del Congreso a causa del escándalo Watergate, desatado por el robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, y el posterior intento de la administración Nixon de encubrir a los responsables. (Télam)