Hunter Biden irrumpió en una audiencia que se discutía su desacato a no declarar a puerta cerrada

Hunter Biden apareció sorpresivamente hoy en la audiencia parlamentaria, mientras los republicanos de la Cámara de Representantes iniciaban el proceso para acusar al hijo del presidente Joe Biden de desacato al Congreso por no cumplir con la citación para declarar a puerta cerrada el mes pasado por sus cargos penales de evasión fiscal y portación de armas.

Una comisión de la Cámara de Representantes que discutía en la mañana una resolución para responsabilizar a Hunter de obstruir las facultades de investigación del Congreso se vio interrumpida cuando este llegó junto a su abogado Abbe Lowell, creando una escena tumultuosa dentro y fuera de la sala del comité mientras los legisladores debatían qué hacer.

Hunter Biden entró en la sala del comité y se sentó durante unos 10 minutos.

La comparecencia de Hunter recordó a la forma en que abordó la citación el mes pasado. En lugar de sentarse a declarar, Hunter Biden dio una rueda de prensa fuera del Capitolio y ha dicho que sólo testificará en público.

El hijo del presidente de Estados Unidos es acusado por los conservadores de haber realizado dudosos negocios en Ucrania y China capitalizando los contactos y el nombre de su padre.

Los republicanos también le critican por rehusarse a participar en una audiencia a puerta cerrada ante el Congreso sobre sus intereses financieros en el extranjero.

"Creo que Hunter debe ser arrestado justo aquí y ahora, e ir directo a la cárcel", dijo Nancy Mace, representante republicana por Carolina del Sur, según reprodujo la agencia de noticias AFP.

"Está aquí. No parece muy asustado", dijo por su parte el representante demócrata Jared Moskowitz al referirse a un impasible Hunter Biden.

En reacción a todos los miembros que se interrumpían unos a otros, el representante republicano Andy Biggs, congresista por Arizona, imploró a sus colegas que "no actuaran como un montón de imbéciles".

Poco después, cuando se alistaba a hablar la congresista Marjorie Taylor Greene, partidaria de Trump, Hunter Biden se retiró del recinto.

Por su parte, su abogado mencionó a la prensa que su cliente era víctima de una "cruzada política".

Lowell acusó a los republicanos de querer atacar a su padre, candidato a la reelección.

En un comunicado, reproducido por la CNN en español, Lowell dijo que se ofrecieron a dialogar con los republicanos de la Cámara de Supervisión en seis ocasiones, pero alegan que, en lugar de ello el presidente James Comer, solicitó una citación para una declaración a puerta cerrada.

"Haciendo caso omiso de esa invitación y demostrando una vez más que les importaba poco la verdad y que sólo querían 'mover la aguja del apoyo político' que el presidente Comer confesó que era su propósito, los presidentes republicanos han comandado hoy una resolución sin precedentes para mantener en desacato a alguien que se ha ofrecido a responder públicamente a todas sus preguntas adecuadas", dijo Lowell.

El hijo del presidente es acusado de no pagar impuestos, de no declararlos, de evadir un gravamen y de presentar un formulario fraudulento, según el expediente judicial de 56 páginas emitido por un juzgado en Los Ángeles.

La acusación plantea que Hunter Biden "gastó millones de dólares en un estilo de vida extravagante en lugar de pagar sus impuestos" y que habría evitado el pago de al menos 1,4 millones de dólares.

El hijo del presidente alcanzó un acuerdo con la Fiscalía estadounidense para declararse culpable de varios delitos federales.

No obstante, tras la polémica que suscitó esa decisión, la Justicia estadounidense rechazó un mes después el pacto.

Asimismo, a principios de octubre, Biden se declaró no culpable de los cargos que se le imputan por posesión ilegal de armas durante su comparecencia ante un tribunal del estado de Delaware.

El caso fue asignado por el juez Mark Scarsi, nombrado por el expresidente Donald Trump, que llevó en numerosas ocasiones expedientes vinculados a los casos que rodean al hijo de Biden, y que incluso son utilizados por el Partido Republicano para intentar instalar un juicio político contra el presidente. (Télam)