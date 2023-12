Hunter Biden niega existencia de pruebas que involucren a su padre en su negocio

Hunter Biden aseguró hoy que no existe evidencia de que su padre, el presidente estadounidense, Joe Biden, haya estado involucrado de alguna manera en sus negocios, al declarar a la prensa en el Congreso, en el marco de una citación de los legisladores republicanos que impulsan un juicio político contra el mandatario por las supuestas actividades ilegales de su familia.

"No hay pruebas que respalden las acusaciones de que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio, porque eso no sucedió", dijo Hunter Biden en el Capitolio, según replicó la agencia de noticias Sputnik.

"Estoy aquí para reconocer que he cometido errores en mi vida y desperdiciado oportunidades y privilegios que tuve", añadió el hijo del mandatario estadounidense, antes de anunciar que no testificará en una reunión a puerta cerrada, ya que sólo lo haría en una audiencia pública.

Minutos después de que hablara con la prensa, los líderes republicanos criticaron la negativa de Hunter Biden a testificar en privado.

"Estamos decepcionados de que no se haya presentado", dijo el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, a los periodistas en el Capitolio.

"Estaba justo enfrente, en el Capitolio. Creo que podría haber venido aquí y haberse sentado a responder preguntas. Si lo hiciera en un formato abierto se encontraría con obstruccionismo, con discursos. Lo que queremos son los hechos", añadió, según replicó la cadena de noticias ABC.

Se espera que los republicanos de la Cámara de Representantes voten hoy sobre su resolución para formalizar una investigación de juicio político contra el presidente.

Hasta ahora, los representantes de la oposición no tuvieron suficientes votos en el pleno de la Cámara, donde tienen mayoría, para legitimar su investigación en curso.

El argumento del bloque es que una votación en el pleno fortalecerá su posición legal contra la Casa Blanca y facilitará las citaciones para asegurar el testimonio de testigos clave.

El actual presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, defendió la investigación, calificándola de "decisión legal", y se mostró optimista sobre la aprobación de la resolución.

Hunter Biden había sido citado el mes pasado por el presidente de la Comisión de Supervisión de la cámara baja, James Comer, para que compareciera a declarar a puerta cerrada como parte de la investigación sobre el presidente y su familia.

El expresidente de la Cámara Kevin McCarthy inició unilateralmente la investigación en septiembre, a pesar de que antes había criticado a los demócratas por dar el mismo paso en 2019, cuando lanzaron la primera investigación de juicio político contra el entonces presidente Donald Trump sin una votación previa.

En aquel momento, anunció que la investigación le permitiría a las comisiones de la cámara baja recopilar datos concretos sobre la acusación contra Biden de supuestamente haber abusado de su poder cuando era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) para facilitar los negocios en el extranjero de su hijo Hunter.

Los republicanos que impulsan el juicio político sostienen que la familia Biden creó más de 20 empresas fantasmas -la mayoría de ellas cuando Joe Biden era vicepresidente- para ocultar una serie de pagos por parte de rivales políticos desde el extranjero.

Los demócratas respondieron que estos esfuerzos de la derecha no son más que cortinas de humo utilizadas para ocultar los problemas legales que se le acumulan a Trump, inculpado penalmente cuatro veces en menos de seis meses.

Hasta ahora, nunca un presidente fue destituido en un juicio político en la historia de Estados Unidos.

Tres fueron acusados: Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Trump en 2019 y 2021, pero todos fueron absueltos. (Télam)