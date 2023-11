Hutíes que secuestraron barco en el mar Rojo dicen que garantizarán seguridad de rehenes

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron hoy que garantizarán la seguridad de la tripulación que se encuentra a bordo del barco que secuestraron el domingo pasado en aguas del mar Rojo como respuesta a las acciones de Israel contra la Franja de Gaza, tras el ataque sorpresivo del movimiento islamista palestino Hamas en octubre.

Un alto cargo de las fuerzas navales de los hutíes expresó durante una visita al buque Galaxy Leader que los rehenes "serán tratados como yemeníes", por lo que no hay "de qué preocuparse".

"Ahora son nuestros invitados, los consideramos yemeníes y no se tienen que preocupar por nada", manifestó, al dirigirse a la tripulación para darle la bienvenida al país.

"Les daremos lo que necesiten", puntualizó la fuente, según recogió la agencia de noticias de Yemen Saba y replicó Europa Press.

"Continuaremos llevando a cabo nuestras operaciones militares contra los barcos e intereses del enemigo israelí hasta que cese su agresión contra Gaza, y advertimos que cualquier elemento militar que proteja a los barcos israelíes será un objetivo legítimo para nuestras operaciones", sostuvo el alto cargo yemení.

Por otra parte, en medio de un aumento de la presión internacional para lograr la liberación de los rehenes, el Gobierno filipino precisó hoy que 17 de sus ciudadanos se encontraban entre los 25 miembros de la tripulación capturada por los hutíes frente a las costas de Yemen.

Israel aseguró que la embarcación no tiene bandera del país y que no había israelíes a bordo, además de responsabilizar a Irán por el incidente.

El lunes pasado, los hutíes publicaron una filmación en la que se puede ver cómo un helicóptero militar con las banderas de Yemen y Palestina se acerca a la cubierta del barco.

Del aparato saltaron varios hombres fuertemente armados, vestidos con uniformes militares.

Los asaltantes, al menos nueve, según las imágenes, corrieron por la cubierta mientras se alejaba el helicóptero e irrumpieron en el puente del barco para reducir a los tripulantes.

Después se puede ver un largo plano exterior del buque escoltado por varias lanchas ya con las banderas yemení y palestina ondeando.

Los hutíes reivindicaron el hecho como represalia a los "atroces actos de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania" y pidieron a otros países mantenerse alejados de la zona.

Además, amenazaron con atacar a todos los buques que tengan algún tipo de relación con Israel.

El buque tiene armador japonés y bandera de Bahamas, pero pertenece a una empresa del británico-israelí Rami Ungar.

Las autoridades israelíes remarcaron que no se trata de una embarcación israelí y consideraron al secuestro un "incidente grave con consecuencias globales".

Hamas lanzó un sorpresivo ataque contra Israel el 7 de octubre pasado y mató ese día a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, y tomó 240 rehenes, entre ellos una veintena de argentinos.

Desde entonces, Israel bombardeó a diario la Franja de Gaza y provocó la muerte de más de 14.000 personas, entre ellas más de 5.800 niños, según el último balance divulgado por Hamas. (Télam)