Durante años, trabajar en el sector tecnológico, especialmente en las grandes corporaciones conocidas como Big Tech, fue sinónimo de estabilidad, prestigio y salarios elevados. La frase “solo aprende a programar, hermano” se convirtió en un mantra popular, reflejando la idea de que la programación era una garantía de seguridad laboral. Sin embargo, el avance imparable de la inteligencia artificial (IA) está resquebrajando esa percepción.

Según un informe publicado por The Wall Street Journal, el impacto de la IA ha comenzado a sentirse con fuerza entre los propios creadores de tecnología. La posibilidad de reemplazar tareas complejas mediante modelos avanzados de automatización ha despertado temores en un sector que hasta hace poco se creía intocable.

Amazon y el fin del “refugio laboral” tecnológico

El reciente recorte de 14.000 puestos en Amazon marcó un punto de inflexión. Aunque Andy Jassy, director ejecutivo de la compañía, aseguró que la decisión “no fue realmente impulsada por motivos financieros ni por la inteligencia artificial, al menos no en este momento”, reconoció que la empresa busca una estructura más ágil.

“Con la transformación tecnológica que ocurre ahora, es fundamental ser esbelto, ser plano y moverse rápido”, afirmó Jassy durante una llamada con inversores tras el balance del tercer trimestre.

Más allá de las declaraciones, la tendencia es clara: las empresas tecnológicas buscan reducir costos y optimizar operaciones mediante el uso de IA. Esto ha abierto un nuevo debate sobre el futuro del trabajo en un entorno cada vez más automatizado.

La automatización ya no es ciencia ficción

La periodista Joanna Stern, del Wall Street Journal, relató su experiencia con Neo, un robot humanoide de 1,68 metros capaz de realizar tareas domésticas como cargar el lavavajillas, doblar ropa o traer una botella de agua del refrigerador.

Stern destacó la paradoja de la IA moderna: “Las clases de modelos sofisticados que las empresas usan para realizar trabajo real y reducir personal no son los que acaparan toda la atención. En la mayoría de los casos, los modelos más simples son los que están ganando terreno”.

Este tipo de innovaciones plantea una pregunta clave: ¿hasta qué punto los algoritmos pueden reemplazar tareas humanas que requieren criterio, creatividad o empatía?

Silicon Valley apuesta fuerte, pero el miedo persiste

Pese a los despidos, el ecosistema tecnológico no se detiene. Se estima que las principales compañías de Silicon Valley invertirán 400 mil millones de dólares en inteligencia artificial durante este año. Sin embargo, incluso esa cifra se considera insuficiente frente al ritmo de la competencia global.

Meta Platforms, Google, Microsoft y Amazon intentaron calmar a los inversores con sus balances trimestrales, pero solo las dos últimas lograron resultados satisfactorios. Meta y Microsoft, por su parte, no consiguieron convencer al mercado, de acuerdo con el informe del WSJ.

Mientras tanto, Apple consiguió evitar una crisis gracias a la gestión de Tim Cook, quien sorteó los desafíos derivados de los aranceles impuestos por la administración Trump, los litigios con Google y la competencia en inteligencia artificial. Con una estrategia prudente, combinó maniobras legales y políticas con el lanzamiento de nuevos iPhones, permitiendo que la compañía alcanzara una valuación récord de 4.000 millones de dólares.

Nuevos actores y modelos de negocio impulsados por IA

El impacto de la inteligencia artificial también se refleja en la aparición de startups que capitalizan el auge tecnológico. Mercor, fundada en 2023 por tres jóvenes que abandonaron la universidad, alcanzó una valuación de 10 mil millones de dólares en tiempo récord. Su modelo de negocio consiste en reclutar personas para entrenar chatbots, con clientes de alto perfil como OpenAI y Anthropic.

A la par, empresas como Substrate están reinventando la producción de microchips, clave para sostener la demanda de potencia computacional que exige el entrenamiento de modelos de IA. La firma planea construir nuevas fábricas en Estados Unidos con componentes desarrollados internamente.

Por su parte, OpenAI, creadora de ChatGPT, completó su transición hacia una estructura corporativa tradicional, allanando el camino para una oferta pública inicial (IPO). Su compromiso de mantener la sede en California fue crucial para atraer inversionistas.

El futuro del empleo, entre la esperanza y la incertidumbre

La expansión de la inteligencia artificial redefine el concepto de trabajo en la industria tecnológica y plantea interrogantes sobre el futuro de millones de profesionales. Aunque la automatización promete eficiencia y productividad, también pone en jaque la estabilidad de los empleos calificados.

El desafío para las empresas será encontrar un equilibrio entre el progreso tecnológico y la preservación del capital humano, mientras los trabajadores se ven obligados a reinventarse en un mercado cada vez más competitivo y cambiante.