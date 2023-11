Intendente de San Pablo pide el fin de contrato con multinacional italiana Enel por apagones

El intendente de la ciudad de San Pablo, el centroderechista Ricardo Nunes, pidió hoy al ente regulador de Brasil el cese del contrato de la empresa multinacional italiana Enel, que desde 2018 está a cargo de la distribución de electricidad en la mayor metrópoli brasileña, a raíz de la falta de respuestas frente a los apagones causados en las últimas semanas por los eventos climáticos extremos que afectaron a 2,5 millones de personas.

Nunes, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) y un aliado local del expresidente Jair Bolsonaro, anunció que hizo el pedido ante la Agencia Nacional Energía Eléctrica (Aneel) del gobierno federal, en el marco de la pulseada que mantiene con la empresa por los constantes cortes de luz que sufren los paulistas.

El miércoles más de 290.000 usuarios de la ciudad de San Pablo se quedaron sin luz en medio de una ola de calor que llegó a los 41 grados y que por ejemplo agotó los stocks de ventiladores en las tiendas de electrodomésticos, en el marco de una ola de calor extremo provocado por el fenómeno El Niño que afectó a más de 115 millones de habitantes, más de la mitad de la población de Brasil.

"Es una pésima empresa para nuestra ciudad. Tenemos cinco unidades básicas de salud (UBS) esperando para que les reconecten la energía elétrica. Pedí a la agencia reguladora que cancelara el contrato con la Enel", dijo el intendente, quien marcha segundo en las encuestas para las elecciones municipales de 2024, detrás del diputado Guilherme Boulos, del Partideo Socialismo y Libertad, respaldado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La crisis entre el poder político de San Pablo, mayor ciudad sudamericana con más de 12 millones de habitantes y polo financiero más importante de América Latina, y la concesionaria italiana estalló el 3 de noviembre pasado, cuando vientos huracanados y tormentas provocaron la caída de árboles y de la red eléctrica domiciliaria.

Al menos 2,3 millones de personas se quedaron sin luz durante cuatro días en la mayor ciudad brasileña que cuenta con las tarifas dolarizadas y se pagan mensualmente por parte de los consumidores.

El caso llevó a parte del Partido Liberal del ultraderechista expresidente Bolsonaro a cuestionar la planificada privatización que el gobernador del estado de San Pablo, el bolsonarista Tarcisio de Freitas, impulsa de la compañía de agua y saneamiento SABESP, la mayor en su tipo de América Latina.

"Nuestro pedido no es apenas por las lluvias del 3 de noviembre, hay muchos temas abiertos que nunca fueron resueltos a lo largo del tiempo", aseguró el alcalde paulistano, quien asumió el cargo en 2021, tras la muerte del jefe comunal Bruno Covas.

La falta de inversión atribuida a Enel, que en 2018 compró el paquete accionario de la concesión anterior, se da en medio de un pedido del presidente Lula al Supremo Tribunal Federal para revisar las condiciones de la privatización hecha por venta de paquete accionario de la gigante estatal brasileña Eletrobras en 2022, durante la gestión de Bolsonaro.

El estado de San Pablo privatizó en 1998 su servicio de electricidad, que fue cambiando de manos mediante la venta de paquete accionarios entre empresas nacionales y extranjeras.

El pedido del fin del contrato de la multinacional italiana Enel con San Pablo ocurre cuando la Defensa Civil alertó sobre peligros de un ciclón con vientos de 130 kilómetros por ahora para la ciudad y sus alrededores el sábado y el domingo.

El presidente de Enel Brasil, Nicolás Cotugno, admitió hoy que sería "deshonesto" decir que no habrá problemas frente a un nuevo temporal pero aclaró que la compañía está "preparada para mitigar los impactos".

La empresa acusó a la intendencia de San Pablo de no haber cuidado la poda de árboles para evitar que las ramas y la vegetación destruyan con la tempestad el cableado aéreo.

El caso también puso de relieve los proyectos para enterrar los cables aéreos que generan polución visual en las ciudades brasileñas.

El alcalde Nunes aseguró que uno de sus planes es cobrar una tasa a los vecinos que se agrupen para intentar soterrar el cableado y ayudar a las cuentas de la municipalidad más rica de Brasil.

(Télam)