Investigan llamadas que imitan a Biden recomendando no votar en las primarias en New Hampshire

Autoridades del estado New Hampshire informaron hoy que estaban investigando llamadas falsas que imitan la voz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, e “incitan a los elecotres a no votar” durante los comicios primarios previstos para mañana en ese distrito.

La oficina del fiscal general de New Hampshire afirmó en un comunicado que recibió denuncias sobre esas llamadas, efectuadas ayer, en las que el falso Biden decía: “Su voto marcará la diferencia en noviembre, no el martes”.

“Aunque la voz en la llamada automática suena como la del presidente Biden, el mensaje parece haber sido producido artificialmente, basándose en información preliminar”, señaló la nota, según la agencia de noticias AFP.

El aparente objetivo de esas llamadas es intentar evitar que los simpatizantes de Je Biden voten en las primarias demócratas de New Hampshire.

La fiscalía general mencionó posibles “intentos ilegales de alterar” el voto en el estado y reiteró que “votar en las primarias presidenciales de New Hampshire no impide votar en las elecciones presidenciales de noviembre”.

Biden es el favorito para ser nominado como candidato presidencial del Partido Demócrata, según todas las encuestas, pero aún debe superar a dos competidores internos: el congresista Dean Phillips y la escritora de libros de autoayuda Marianne Williamson.

Debido a un desacuerdo dentro del Partido Demócrata sobre el calendario electoral, el nombre de Biden no aparecerá en las boletas de mañana en New Hampshire, pero los votantes podrán escribir su nombre en el formulario correspondiente para poder optar por el mandatario.

La directora del equipo de campaña de Biden, Julie Chávez, denunció las llamadas falsas y remarcó su rechazo a “la difusión de desinformación para amordazar el voto y socavar deliberadamente unas elecciones libres y justas”.

Tras la victoria del expresidente Donald Trump en Iowa, la semana pasada, los electores del Partido Republicano opositor también votarán mañana en New Hampshire.

Trump es el gran favorito para la nominación de su partido, sobre todo después de que uno de sus principales competidores internos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciara ayer su renuncia a la carrera por la candidatura. (Télam)