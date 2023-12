Irlanda organizará dos referendos sobre igualdad de género el 8 de marzo

El gobierno irlandés organizará dos referendos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para proponer la modificación de dos artículos de la Constitución que se refieren a su papel "en el hogar" y en la "familia".

Esta Constitución fue redactada en 1937, en una época en la que una rama puritana de la Iglesia irlandesa gobernaba la vida pública y privada.

En una de las votaciones se propondrá suprimir el artículo 41.2 de este texto, que en uno de sus puntos dice que "el Estado reconoce que a través de su vida dentro del hogar, las mujeres brindan un apoyo sin el cual no se puede lograr el bien común".

Otro punto del mismo artículo señala que "las madres no deben verse obligadas por necesidades económicas a trabajar en detrimento de sus deberes dentro del hogar".

Esta formulación "ya no refleja la vida moderna", declaró hoy el viceprimer ministro Micheál Martin, considerando que se trata de un lenguaje "anticuado".

El ministro de Igualdad, Roderic O'Gorman, declaró a la prensa que las referencias "arcaicas" y "sexistas" a las amas de casa "no han aportado nada".

En un segundo referendo, se propondrá la enmienda de otro artículo, para que las protecciones constitucionales no se limiten únicamente a las familias conyugales.

Esta modificación "reconocería que las familias también pueden basarse en relaciones duraderas distintas del matrimonio", dijo el primer ministro Leo Varadkar, citando el ejemplo de una familia monoparental o liderada por abuelos o tutores.

En los últimos años, Irlanda, un país con una fuerte tradición católica de cinco millones de habitantes, votó favorablemente en referendos a relajar las leyes sobre el aborto y autorizar el matrimonio homosexual, consignó la agencia de noticias AFP

La redacción final de los términos de los dos referendos del 8 de marzo debe ser aprobada por el gobierno el jueves. (Télam)