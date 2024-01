Irán acusa a Israel de asesinato de líder de Hamas en el Líbano y de agravar la tensiones regionales

El Gobierno de Irán acusó hoy a Israel del asesinato del número dos Hamas, Saleh al-Arouri, en un ataque ayer en Beirut, la capital de Líbano, y dijo que el crimen agravaba las tensiones en Medio Oriente y reflejaba el fracaso de la ofensiva israelí contra el movimiento islamista palestino en la Franja de Gaza.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo que la muerte de Al-Arouri era parte de "la continuación de los brutales crímenes del régimen sionista contra el oprimido pueblo de palestina" y describió al líder de Hamas como "uno de los más destacados combatientes palestinos", según un comunicado publicado por la Presidencia iraní a través de su página web.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, destacó que este suceso "demuestra que el régimen sionista no ha logrado ninguno de sus objetivos tras semanas de crímenes de guerra, genocidio y destrucción en Gaza" y los territorios también palestino de Cisjordania, "con apoyo directo de la Casa Blanca".

"La actividad maligna de la maquinaria de terror de este régimen en otros países es una verdadera amenaza para la paz y la seguridad y supone una grave alarma para la seguridad de todos los países de la región", dijo en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Asimismo, Amirabdolahian envió sus condolencias a Hamas por "el martirio" de Al-Arouri y otros seis miembros de Hamas en un ataque con dron en Beirut que calificó de "cobarde acto terrorista" y del que acusó directamente a Israel.

Además, el ministro de Defensa de Irán, Mohamad-Reza Ashtiani, dijo que "Estados Unidos ha afectado el equilibrio regional" y agregó que "las consecuencias del asesinato (de Al-Arouri) las perseguirán".

Al-Arouri residía en Líbano desde 2018, y en 2010 fue liberado tras pasar 12 años en cárceles israelíes.

Considerado el número dos del ala política de Hamas y uno de los comandantes de su brazo armado, se le atribuye la responsabilidad de varios ataques contra Israel desde suelo libanés.

Las autoridades de Líbano y Hamas acusan a Israel de la autoría del ataque.

Sin embargo, las autoridades israelíes no se han pronunciado.

La prensa local apunta a que el gabinete del premier Benjamin Netanyahu ordenó a sus ministros no manifestarse al respecto, tras prometer que acabaría con todos los líderes de Hamas, allá donde estén, en respuesta a los ataques del 7 de octubre en Israel, que desataron la ofensiva israelí en Gaza. (Télam)