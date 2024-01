Irán advierte contra represalias de EEUU tras acusaciones de Biden por ataque en Jordania

Irán amenazó hoy con “responder decisivamente” a cualquier represalia estadounidense, luego de que el presidente Joe Biden vinculara a Teherán con un ataque que mató a tres soldados estadounidenses en una base militar en Jordania.

Estados Unidos ha dado señales de estar preparando una represalia al ataque con drones del domingo pasado, que también hirió al menos a 40 soldados en la Torre 22, una base secreta en el noreste de Jordania crucial para la presencia estadounidense en la vecina Siria.

Pero existe preocupación de que cualquier ataque estadounidense pueda inflamar aún más una región ya en vilo por la actual escalada entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y los continuos ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el transporte marítimo en el mar Rojo.

Un destructor de la Armada estadounidense derribó anoche desde el mar Rojo un misil de crucero antibuque lanzado por los hutíes, en el más reciente ataque dirigido a las fuerzas estadounidenses que patrullan esa ruta comercial marítima clave, informaron autoridades.

Biden responsabilizó ayer a Irán por proveer armas a las milicias que cometieron el ataque contra la base en Jordania y causaron las primeras víctimas mortales estadounidenses en la región desde que estalló el conflicto entre Israel y Hamas, el 7 de octubre.

Las advertencias iraníes provinieron primero de Amir Saeid Iravani, embajador de Irán ante la ONU, durante una sesión informativa con periodistas iraníes el martes por la noche en Nueva York, según informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA.

"La república islámica responderá decisivamente a cualquier ataque contra el condado, sus intereses y sus ciudadanos bajo cualquier pretexto", dijo Iravani, citado por IRNA.

El diplomático describió cualquier posible represalia iraní como una “respuesta fuerte”, sin dar más detalles.

En Irán, el Gobierno dijo haber tomado nota de las amenazas de represalias de Estados Unidos por el ataque a la base en Jordania.

“En algún momento, nuestros enemigos plantean la amenaza y hoy en día escuchamos algunas amenazas entre palabras por parte de funcionarios estadounidenses”, dijo en un acto el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Hossein Salami.

“Les decimos que nos conocemos. No dejamos ninguna amenaza sin respuesta”, agregó Salami, que responde solo ante el líder supremo iraní, ayatollah Ali Jamenei.

"No estamos detrás de la guerra, pero no le tenemos miedo", añadió, según IRNA. (Télam)