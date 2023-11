Irán condenó a cinco años de cárcel a un francés detenido durante las protestas por Mahsa Amini

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia de Irán condenó hoy a cinco años de prisión a un ciudadano francés, acusado de difundir propaganda antigubernamental y socavar la seguridad nacional, luego de ser detenido en septiembre del año pasado durante las protestas que se desencadenaron a raíz de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia policial por, supuestamente, no usar el velo islámico en público.

La condena del francés Louis Arnaud "no tiene nada que la respalde y hubo una falta de acceso a representante legal, es inaceptable", indicó hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de un comunicado.

Asimismo, el texto exige a Teherán que libere tanto a Arnaud como a "todos los franceses detenidos arbitrariamente en el país", recogió la agencia de noticias Europa Press.

Arnaud fue detenido en septiembre de 2022, poco después de estallar las protestas por la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, detenida por la Policía de la Moral, el organismo que vigila el cumplimiento de las estrictas pautas de vestimenta.

Arnaud se encontraba de viaje por la región tras haber visitado otros países, como Turquía y Armenia.

No es el único caso que tensiona las relaciones entre Francia e Irán.

La académica franco iraní Fariba Adelkhah, condenada en mayo de 2020 a cinco años de prisión, regresó a Francia a mediados de octubre tras haber estado detenida desde junio de 2019 en Irán, cuyas autoridades confirmaron su excarcelación en febrero de este año.

Irán liberó en mayo a Bernard Phelan, un ciudadano franco-irlandés condenado a seis años y medio de prisión tras ser detenido durante las protestas, y a Benjamin Brière, condenado a ocho años de cárcel tras ser arrestado en mayo de 2020 por actos de "espionaje".

Otros dos franceses más, Cecile Kohler y Jacques Paris, acusados por la república islámica de pertenecer a los servicios de Inteligencia de Francia, permanecen detenidos en Irán. París negó que ambos fueran espías. (Télam)